Cómo elegir el estudio de grabación óptimo, por Artspace Barcelona

lunes, 10 de agosto de 2020, 14:36 h (CET) Un estudio de grabación supone para el artista mucho más que un conjunto de herramientas. Artspace, estudio de grabación en Barcelona, desvela las claves para elegir el estudio de grabación óptimo El éxito profesional, sean en el campo que sea, es fruto de la combinación de un gran talento sumado a trabajo duro y a poder contar con las mejores herramientas y el mejor equipo humano.

En el plano creativo, los artistas y creadores coinciden en la importancia de sus espacios de trabajo, dado que no solo han de ser confortables, sino que además deben ser inspiradores y estar preparados para producir la esencia de su trabajo.

Con el firme propósito de ofrecer soluciones 360 a artistas y creadores de todo el mundo, Stella Khaykina, fundó a finales de 2016: Artspace, estudio de grabación en Barcelona, convirtiéndose en un referente en la ciudad de Barcelona y siendo reconocido internacionalmente. Rosalia, Bad Gyal, Mala Rodríguez, Nathy Peluso, Rapsusklei, C4 Trío, Deva o Fuego, son solo algunas de las estrellas que han confiado sus creaciones a Artspace.

Las principales claves a tener en cuenta, según Artspace, a la hora de elegir el estudio de grabación óptimo son:

El ambiente

La esencia de la creatividad precisa de una atmósfera propicia, para que el artista, el creador, pueda hacer fluir sus ideas, sus experiencias, su esencia, de manera fácil y sin obstáculos. A la hora de elegir un estudio de grabación, debe buscarse un lugar inspirador, donde el confort y el diseño coadyuven en el proceso creativo, de la misma forma que un lugar de culto, ayuda a la unión espiritual con la fuente.

La tecnología

No cabe duda de que en el proceso creativo, la herramienta, el medio, es el último y menos importante eslabón de la cadena, pero es incuestionable que la mejor herramienta en manos del artista ofrecerá el mejor resultado. A la hora de buscar un estudio de grabación es fundamental que cuente con la mejor tecnología al servicio de la propia composición y producción musical, pasando por la grabación o mezcla y finalizando con el mastering, el estudio debe ofrecer todos los servicios necesarios para llevar a cabo una producción discográfica.

El equipo humano

Poder contar con profesionales de primer nivel, a tenor de la opinión de los expertos, suele ser garantía de éxito. Es recomendable poder contar con ingenieros de sonido y productores musicales, puesto que en ocasiones son estos técnicos los que ayudan al creador a poder plasmar aquello que están buscando. "Tenemos la inmensa suerte de contar con Juan Carlos Santos, ingeniero de sonido, premio Grammy al mejor álbum de música urbana "Bruja" de Mala Rodríguez, con más de 20 años de carrera a sus espaldas grabando y mezclando a referentes de la industria de la música. RoberV Di Maria es también un importante apoyo de nuestro equipo técnico, añadiendo 18 años de carrera como productor y habiendo trabajado con algunos de los nombres más relevantes de la música urbana, Frank T, Rayden, Chojin o Nach entre otros. Poder contar con profesionales como Juan Carlos y RoberV es un valor seguro a la hora de dirigir cualquier proyecto de grabación y producción", destaca Stella.

"Sea cual sea el estudio de grabación elegido, debe proporcionar el mejor servicio, la más alta calidad y una instalaciones y equipos que faciliten el proceso creativo del artista y hagan de las interminables jornadas de trabajo, una experiencia única", concluyen desde Artspace.

