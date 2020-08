Infocopy satisface las necesidades de impresión de cualquier tipo de compañía Comunicae

lunes, 10 de agosto de 2020, 14:16 h (CET) A pesar el avance de la transformación digital de las empresas, la impresión es todavía parte imprescindible de algunos procesos Se viven unos tiempos en los parece que el teletrabajo va ganando terreno y que la tendencia hacia la trasformación digital de las empresas, donde la gestión documental tiene un papel importante, es ya imparable. Sin embargo, Infocopy, distribuidor oficial de Kyocera Document Solutions, líder de soluciones de impresión, sistemas de gestión de documentos y consultoría de procesos de negocio, es consciente de que la impresión es todavía parte imprescindible de algunos procesos empresariales.

Por ello, ofrece una amplia gama de soluciones de impresión: impresoras, multifuncionales e impresión de alta producción, capaces de cubrir las necesidades de todas las empresas, independientemente de su tamaño y volumen de impresión.

Todos los equipos, tanto impresoras como multifuncionales, están fabricados con la tecnología innovadora de Kyocera y componentes de larga duración, por lo que ofrecen una alta fiabilidad. Desde los modelos más asequibles, aptos para grupos de trabajo pequeños, hasta los dispositivos para grandes empresas y cargas de trabajo, ofrecen una gran calidad de impresión y una amplia gama de características capaces de satisfacer todas las necesidades del día a día.

Cabe destacar, en el campo de la impresión de alta producción, la TASKalfa Pro 15000c, una impresora a color de inyección de tinta de alta velocidad que permite optimizar los flujos de trabajo minimizando el tiempo de inactividad. Este equipo, capaz de imprimir a 150 páginas por minuto, ofrece una calidad de imagen excelente gracias a la tecnología de inyección de tinta Kyocera, soporta distintos tamaños de papel (desde A6 a SRA3 y de 56 a 360 gr.) e incluye otros detalles como apilador de alta capacidad o acabado de folletos.

No hay que olvidarse tampoco de la gran gama de software de Kyocera que Infocopy pone a disposición de sus clientes con el objetivo de cubrir todas sus necesidades comerciales y proporcionar un entorno más productivo, eficiente y ágil. Por ejemplo, Kyocera CloudPrint permite imprimir de forma segura desde la nube mediante Google Cloud Print ya que se integra con soluciones de autenticación de usuarios como PaperCut, Equitrac o Safecom, permitiendo no solo la autenticación de usuario como el inicio de sesión único sino también imprimir de forma rápida y segura directamente desde un PC, smartphone o tableta desde Google Docs u otras aplicaciones a través de la nube a cualquier dispositivo habilitado con Kyocera HyPAS ™.

Diego Laurenti, Gerente de Infocopy, afirma que “Somos capaces de cubrir todas las necesidades de impresión de cualquier tipo de compañía, desde el hardware hasta el software. Nuestros servicios de impresión profesionales se diseñan a medida de cada compañía, partiendo de un conocimiento exhaustivo de sus necesidades para ofrecer la mejor solución”.

Y es que Infocopy ofrece una amplia gama de servicios de impresión personalizados, como: logística y gestión de residuos; implementación, configuración y mantenimiento; soporte y control; valor añadido o consultoría de documentos gestionados.

