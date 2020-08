SunMedia nombra a Luis Bertó como Managing Director de Lab Cave Comunicae

lunes, 10 de agosto de 2020, 14:32 h (CET) Lab Cave, la división de SunMedia experta en Mobile Growth y optimización de apps, anuncia que Luis Bertó, hasta ahora Head of Business Development, será nombrado Managing Director a partir del lunes 10 de agosto Lab Cave, la división de SunMedia experta en Mobile Growth y optimización de apps, anuncia que Luis Bertó, hasta ahora Head of Business Development, será nombrado Managing Director a partir del lunes 10 de agosto. Bertó asumirá las responsabilidades de Jesús Martínez, quien ha dirigido la compañía hasta ahora frente a un mercado global turbulento.

Martínez ha formado parte de la familia Lab Cave durante más de cinco años, comenzando como Senior Producer antes de asumir el cargo de COO (Director de Operaciones) y, en última instancia, CEO. Un líder fuerte con un enfoque humanístico que se va con los mejores deseos de parte de todos en la empresa.

Durante su papel anterior como Head of Business Development, Luis Bertó fue un pilar clave del exitoso giro de Lab Cave a su estrategia de 360 Mobile Growth y una parte fundamental de su reciente éxito en nuevas asociaciones con clientes como Zinkia y SunnySide Studios. Bertó cuenta con más de doce años de experiencia en PwC y un fuerte enfoque en el desarrollo empresarial.

“Ha sido un privilegio trabajar con Jesús todo este tiempo, su liderazgo nos ha permitido consolidarnos como empresa y profesionalizar, todavía más, nuestros proyectos y actividades”, afirma Luis Bertó. “Este año hemos apostado, con resultados muy positivos, por la evolución de la Agencia hacia Mobile Growth 360. Mi intención como Managing Director es la de seguir con la tradición que caracteriza a Lab Cave en escuchar y entender las necesidades del mercado, por lo que seguiremos innovando sobre todos nuestros productos y servicios para seguir siendo un referente dentro de nuestra industria", apostilla.

Los expertos en crecimiento móvil de Lab Cave han lanzado con éxito más de 700 aplicaciones y juegos en el mercado móvil, gestionan una cartera de más de 200 aplicaciones y han logrado más de 300 millones de descargas de aplicaciones orgánicas a nivel mundial. Más recientemente, la compañía acordó desarrollar y publicar nuevas aplicaciones para los personajes populares entre los niños, Pocoyó y Groovy the Martian.

“Estamos seguros de que Luis dirigirá Lab Cave con éxito ante los nuevos retos del mercado, contar con su expertise refuerza nuestra apuesta por ayudar a las grandes marcas y agencias en su estrategia de desarrollo de sus App. El mundo es cada vez más Mobile y Lab Cave es el partner perfecto para ello”, asegura el CEO de SunMedia, Fernando García.

Para obtener más información sobre Lab Cave, visite LabCaveGames.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.