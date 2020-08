Lobe Spain y Aa Doble a se unen a Spainfy, el mayor marketplace de productos españoles Comunicae

lunes, 10 de agosto de 2020, 10:36 h (CET) Spainfy es un marketplace gigantesco de productos españoles. Una tienda enorme en la que confluyen marcas, vendedores y productos de todo tipo Un marketplace es un espacio online en el que empresas y marcas de ponen en contacto entre sí para establecer lazos comerciales y aprovechar oportunidades de negocio. Spainfy ofrece su plataforma a las empresas españolas para obtener más oportunidades de venta.

En un marketplace no solo se vende a los consumidores, como en una tienda normal, también las empresas y las marcas se ponen en contacto entre sí para establecer lazos comerciales y aprovechar oportunidades de negocio.

Las marcas de moda Lobe spain y Aa Doble a se unen a Spainfy:

La marca Lobe Spain, especializada en zapatos de piel hechos en España. Ha sacado su primera línea de zapatos, reflejando su personalidad. Su filosofía es atreverse , diferenciarse, llenar la vida de color, sentirse siempre estupenda sin renunciar a la comodidad. Lobe Spain apuesta por la marca España, por la calidad y por el producto elaborado, en gran parte, a mano.

La marca Aa Doble a, una marca consciente creada para expresar su manera de ver el mundo, en la que cada gesto cuenta. Está especializada en bolsos y accesorios realizados con tejidos 100% de algodón orgánico, hechos en España. Los bolsos y accesorios de Aa Doble a cuentan con un diseño exclusivo, concienciando el respeto al entorno, además de ser un proyecto comprometido con lo social y medioambiental desde su propio germen. Su filosofía es crear una moda consciente Handmade in Spain, en la que se unen calidad, belleza y sostenibilidad.

Las marcas mencionadas son dos ejemplos de la calidad impregnada en el mayor marketplace de productos españoles, Spainfy, colaborando con productos de calidad made in Spain para que las empresas colaboradoras se abran camino e incrementen sus ventas.

¿Por qué comprar en Spainfy?

Es el primer marketplace destinado 100% a productos españoles. Los estándares de calidad de los productos fabricados en España, son conocidos a nivel mundial, bajo la denominación Made in Spain, un sello de calidad que convierte a España en un productor de primer nivel en diferentes mercados.

Spainfy surge bajo la filosofía de fortalecer la economía de España a través del comercio interior, un comercio de calidad, consciente, sostenible, ecológico, de kilómetro cero.

Un modelo de económico en beneficio de España y los españoles, colaborando y creciendo juntos en un modelo comercial sostenible y duradero.

Spainfy, el mayor marketplace de productos made in Spain, ofrece opciones interesantes de ventas para empresas y marcas, sobre todo a la hora de dar salida al stock y de incrementar las ventas totales.

