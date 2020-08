Schneider Electric y Cisco crean soluciones que unen el IT y el OT en los sistemas de gestión de edificios Comunicae

lunes, 10 de agosto de 2020, 10:00 h (CET) Con esta alianza, las dos empresas quieren impulsar la creación de edificios inteligentes, con redes de sistemas de edificios habilitadas para IP. La nueva solución convierte los sistemas de gestión de edificios en más seguros, escalables, resistentes y fáciles de gestionar, maximizando al mismo tiempo la conectividad Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y Cisco han trabajado conjuntamente para desarrollar, testear y validar nuevas soluciones que ayuden a conectar los sistemas de gestión de los edificios a una red IP (Protocolo de Internet) mediante una arquitectura segura, escalable, resistente y fácil de gestionar. El objetivo final de esta alianza es el de promover los edificios inteligentes, para que se conviertan en el nuevo estándar en construcción.

Los edificios inteligentes son cada vez más digitales y, gracias al IoT, pueden ser más eficientes, más confortables y, además, incrementar el valor de la propiedad. Schneider Electric y Cisco han unido la infraestructura IT y el control operacional del edificio en una misma solución de red IP segura y eficiente. Esta solución permite mantener la disponibilidad del sistema, proporcionando más tranquilidad a los clientes y ahorrándoles tiempo y recursos.

La solución de Schneider Electric y Cisco integra múltiples topologías de arquitectura IP de EcoStruxure™ Building de Schneider Electric en los edificios, utilizando switches de la gama Industrial Ethernet de Cisco que conectan con los SmartX IP Controllers de Schneider Electric. De esta manera, se simplifica la gestión del BMS (sistema de gestión de edificios, por sus siglas en inglés), reduciendo sus costes e integrando una única red para los sistemas IT (Information Technology) y OT (Operational Technology), y proporcionamás seguridad, con un solo proveedor tanto para IT como para OT, permitiendo identificar y gestionar anomalías o ciberataques, y reforzando la infraestructura de red con una política de seguridad basada en la identidad. Además, permite escalar fácilmenteel BMS, aprovechando la red IP de alta velocidad para las operaciones en tiempo real y gestionando el incremento de datos recogidos por las aplicaciones IoT. Con la nueva solución, el BMS tambiénincrementa su disponibilidad, al garantizar que los fallos de red no interrumpirán los sistemas conectados, y permite identificar y resolver las incidencias de forma rápida y eficiente, con herramientas estándares para el diagnóstico de red.

“En Schneider Electric estamos liderando la transformación digital de los edificios inteligentes con nuestra plataforma abierta y segura EcoStruxure™ Building, que permite que las soluciones IoT se conecten con los datos, los recolecten, analicen y actúen sobre los mismos en tiempo real,” asegura Kaynam Hedayat, VP Product Management Digital Energy de Schneider Electric. “Es emocionante ver cómo funcionan nuestras soluciones junto con la experiencia IT de Cisco. Gracias a ellas, nuestros partners EcoXpert pueden proporcionar las mejores soluciones a sus clientes, incrementar sus negocios, diferenciarse de la competencia y ser más rentables.”

El caso de éxito de la Universidad de Notre Dame

Ya son muchas las organizaciones que están implementando sistemas de gestión de edificios habilitados para IP para mejorar su rendimiento y su seguridad. Entre ellas, la Universidad de Notre Dame en Indiana (EE. UU.), que necesitaba un diseño diferencial de Smart Building que les permitiera reducir significativamente sus costes operacionales y optimizar su consumo de energía. La arquitectura del BMS instalado en el Center Operations Dispatch de la Universidad cuenta con el switch Cisco IE2000, que tiene el bus de comunicaciones bajo el servidor Edge SmartX AS-P. Se trata de un Switch DHCP, por lo que la comunicación BACnet permanece bajo el AS-P y evita que el tráfico de datos atraviese la red IT. De esta manera, el edificio cuenta con un solo punto de conexión, que cumple con las mejores prácticas IT, con una única dirección estática IP para gestionar la red, y que al mismo tiempo permite que lleguen más datos, más rápidamente, mejorando el rendimiento de todo el sistema. El proyecto fue implementado por Havel, una compañía de EMCOR, partner EcoXpert de Schneider Electric experto en BMS.

“En Cisco estamos encantados de colaborar con Schneider Electric y de haber proporcionado una completa solución BMS habilitada para IP, que ha hecho posible una migración de la infraestructura de la Universidad de Notre Dame a una arquitectura convergente. Combinando las innovaciones IT de Cisco y con las de OT de Schneider Electric, nos hemos posicionado de forma diferencial para desplegar esta solución de forma escalable y segura,” afirma Mike Austin, Senior Director de Cisco Global Partner Organization.

Ampliación del programa Solution Technology Integrator (STI)

Con esta alianza, Schneider Electric y Cisco han ampliado su acuerdo en el marco del programa Solution Technology Integrator (STI) de Cisco, para partners integradores de sistemas certificados como “Certified and Master EcoXpert”. Como partners “Cisco Select”, las empresas EcoXperts pueden acceder a la formación de Cisco en arquitecturas Ethernet IP y pueden beneficiarse de mejores precios al adquirir productos de la compañía, como los switches Ethernet, los Catalyst o el software Industrial Network Director (IND), entre otros.

Descubrir más acerca de este acuerdo aquí.

Acerca de Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) es el líder tecnológico mundial que está haciendo funcionar Internet desde 1984. Las personas, productos y partners ayudan a la Sociedad a conectarse de forma segura y a aprovechar ahora la oportunidad digital del mañana. Descubre más en thenetwork.cisco.com y síguenos en Twitter @Cisco. RSS Feed de Cisco: http://newsroom.cisco.com/rss-feeds

Cisco y el logo de Cisco son marcas registradas de Cisco y/o sus socios en los EE. UU. y otros países. Puede encontrar una lista de las marcas registradas de Cisco en www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de la palabra partner no implica una relación de asociación entre Cisco y otra compañía.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El vello corporal, clave en las relaciones sexuales, según JOYclub: el 91% se afeita el área genital Rentokil Initial: Las cucarachas causan 4 de cada 10 infestaciones por plagas en España Fundación United Way y la Asociación Creática impulsan Techno Camps para evitar el abandono escolar de cara a septiembre La hormona de crecimiento mejora la fertilidad de mujeres jóvenes con óvulos de baja calidad StingBye crea camisetas que ayudan a repeler los mosquitos