La fiera

lunes, 10 de agosto de 2020, 08:45 h (CET) El desagradable año veinte-veinte, además de bisiesto-siniestro, nos ha “premiado” con la suspensión de las procesiones de Semana Santa, de todo tipo de festejos veraniegos y veremos a ver si no nos fastidia las navidades. Otros años por estas fechas, más o menos, se está celebrando la feria de Málaga. Este año, la fiera encarnada en la pandemia nos ha dejado sin la posibilidad de echarnos a la calle en estos días de calor y disfrutar de música y diversión para todas las edades. Jamás he visto un mes de Agosto más deprimente que el que estamos viviendo este malhadado año.



A pesar de todo recibo una buena noticia a través de los medios de comunicación. Dos mujeres malagueñas han decidido ponerse sus galas de flamenca y colocarse una mascarilla de lunares a fin de darse un garbeo por la calle Larios el próximo fin de semana.



Una excelente noticia que demuestra la imaginación de estas malagueñas que han decidido poner al mal tiempo buena cara (con mascarilla por supuesto). Esto o la depresión. Conozco de primera mano la situación en que se encuentran la mayoría de los españolitos de a pie, que observan como todo lo que hemos avanzado en cuatro meses, lo están tirando por la borda unos insensatos que siguen haciendo el burro a diario, olvidándose de todo tipo de precauciones.



Sea bienvenida la decisión de esas mujeres cuyos datos desconozco. Lo que si sugiero a los fabricantes de mascarillas, es que confeccionen unas con colorido o adornos aplicados a las fechas. Y sigamos brindando con una cerveza fresquita (o un moscatel helado de casa El Guardia), porque acabemos pronto y bien este maldito año 2020.



