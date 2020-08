La V Travesía Sail the Way arranca el próximo 14 de agosto partiendo del Puerto Deportivo de Hondarribia Comunicae

viernes, 7 de agosto de 2020, 13:20 h (CET) La aventura dará comienzo en el puerto de Hondarribia, el próximo 14 de agosto, para recorrer todo el litoral norte español hasta Santiago de Compostela, durante 16 etapas La Travesía Navega el Camino, de la mano de la asociación Northmarinas, se mantiene también este año con el patrocinio de Repsol y Helly Hansen, así como con la colaboración del ANEN (Asociación Nacional de Empresas Náuticas), Puertos del Estado, Euskadiko Kirol Portua, el Puerto francés de La Rochelle, los puertos de El Abra-Getxo, Santander, Gijón, A Coruña, Muros, Pobra do Caramiñal y Vilagarcía de Arousa.

La Xunta de Galicia, la Catedral de Santiago y el IME (Instituto Marítimo Español) acompañan tamibién en esta edición a los peregrinos del mar en su Camino hasta Santiago de Compostela.

De este modo queda patente que la navegación es una actividad segura, que se puede practicar con el menor riesgo también en relación con la covid-19. Las tripulaciones están conformadas, en general, por personas convivientes que comparten embarcación. Además, este año, observando los protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad, se prescinde de los actos sociales multitudinarios y se reinventa la forma de acercar a los peregrinos la cultura y gastronomía de las localidades por las que trascurre la travesía.

“Con esta edición, más que nunca, se sigue impulsando el espíritu de la náutica y fortaleciendo la embarcación de recreo, manteniendo todos los requisitos sanitarios y de seguridad. Además, en cuando al número de participantes se limitaron las plazas disponibles”, explica Federico Fernández-Trapa, gerente de Northmarinas y coordinador de la travesía.

A lo largo de las dos semanas que durará la travesía, participarán una docena de barcos que se irán uniendo a lo largo del camino. Unos 30/40 peregrinos irán embarcando y desembarcando hasta llegar el 29 de agosto a Santiago de Compostela, realizando a pie los últimos kilómetros requeridos para obtener la Compostela.

