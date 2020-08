Tigriteando lanza un congreso gratuito online de disciplina positiva y montessori

Beatriz M. Muñoz, guía Montessori y educadora de Disciplina Positiva, ha cocreado, junto a 48 ponentes más, un evento que tiene como objetivo difundir que otra forma de educar y comunicarnos puede ser posible. Las conferencias se podrán ver de forma gratuita durante la semana del 24 al 30 de agosto de 2020 y estarán enmarcadas bajo el lema: "¿Recuerdas la persona que prometiste ser?" Este año es el 150 aniversario del nacimiento de María Montessori y también de Alfred Adler, celebrándose por todo el mundo eventos que conmemoran y recuerdan su valioso trabajo. En reconocimiento a su labor, Beatriz M Muñoz, autora del libro ¡Montessorízate! (Grijalbo) y creadora del blog Tigriteando, organiza un espacio de encuentro en el que, junto con 48 expertos más, difundirá la poderosa sinergia que se produce entre ambas filosofías de vida.

El evento tendrá lugar la semana del 24 al 30 de agosto y reunirá a más de 40 expertos en diferentes temáticas relacionadas con la educación, la crianza y el crecimiento personal, todo ello auspiciado bajo la búsqueda del interés social, que en palabras de Alfred Adler consiste en "Ver con los ojos de otro, escuchar con los oídos de otro, sentir con el corazón de otro."

El programa se estructura en seis áreas temáticas, distribuidas en cada uno de los seis días: Una educación más consciente desde antes de nacer, la formación del ser humano (la mente absorbente de los cero a los seis años), el desarrollo del ser humano y del ser social (de los seis a los doce y de los doce a los dieciocho años), en busca del interés social (cómo contribuir para un mundo mejor), primum non nocere (la máxima primero no dañar aplicada al ámbito educativo) y otras miradas de respeto a la infancia (Reggio Emilia, Waldorf, Pikler, Escuela Bosque, Pedagogía de la luz, Piezas sueltas y Aprendizaje basado en juegos). El último día habrá una sorpresa especial, inspirada por la cita de la Doctora Montessori: “Sembrad en los niños buenas ideas, aunque no las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón.”

¿A quién va dirigido?

"Este Congreso virtual está dirigido a un público muy amplio; familias, docentes, acompañantes y cualquier persona que tenga contacto, no solo con la infancia, sino con otras personas adultas, (en este año que se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Maria Montessori y Alfred Adler)” -explica la organizadora.

Las familias encontrarán respuestas a los retos a los que se enfrentan a la hora de educar de una forma más respetuosa que busca encontrar el equilibrio entre la libertad (la autonomía) y el orden (los límites).

(Por su parte, los docentes, terapeutas y educadores podrán tener más información y comprensión sobre su alumnado, descubrir nuevas herramientas y estrategias para poder ver los retos a los que se enfrentan como oportunidades de practicar habilidades sociales y encontrar nuevas formas de motivar el aprendizaje autónomo y significativo, en la que el alumnado construye su propio aprendizaje.)

"Muchas familias y muchos docentes saben cómo no quieren educar, ni con gritos, ni con castigos, pero todavía no han encontrado la forma de lograrlo de forma que permita también desarrollar el respeto mutuo y habilidades socioemocionales, así como una buena autoestima para sus hijos o alumnado", explica Beatriz.

Finalmente, algunas de las ponencias estarán enfocadas a la empresa, al liderazgo, a la comunicación entre adultos (comunicación empática y escucha activa) y el autoconocimiento, así que es útil para todas las personas con interés en ser más honestos, auténticos, respetuosos y comprometidos en mejorar el mundo, tengan o no contacto con la infancia.

¿Cuándo tendrá lugar el evento?

Las conferencias podrán disfrutarse la semana del 24 al 30 de agosto de lunes a sábado. Cada día se compartirán 7-8 ponencias de forma gratuita durante 24 horas. Además, se ofrece la posibilidad de contribuir a la sostenibilidad del proyecto reservando un acceso permanente: el pase dorado. Con este, podrán ver las ponencias con tranquilidad -teniendoacceso permanente- y disfrutar también de una serie de bonus (ebooks y ponencias exclusivas) y material extra que ofrecen patrocinadores y ponentes (seminarios en vivo, descuentos en programas de formación y asesorías, materiales, sorteos...) en agradecimiento a su contribución.

Beneficios de participar en el Congreso

En palabras de Beatriz M Muñoz, el objetivo de este Congreso Montessori y Disciplina Positiva es encontrar un espacio de reflexión en el que primen el respeto mutuo y la cooperación, y que permita:

- Comprender cómo es el desarrollo humano desde el punto de vista de la filosofía Montessori y desde la Psicología Individual, cambiando así la mirada hacia la infancia, entendiendo cuáles son sus necesidades y de dónde vienen sus comportamientos.

- Descubrir cómo acompañar a los hijos y alumnos en las disntas etapas y circunstancias y conocer un nutrido grupo de ponentes que comparten el interés por cambiar el mundo.

- Interiorizar que el ejemplo de los adultos de referencia, sin ser determinante, condiciona a la población infantil y entender que las acciones de los adultos tienen impacto en los demás, ya sea hacia el aliento o hacia el desaliento.

- Apoyarse para poder amar "nuestros errores porque son los que construyen el verdadero aprendizaje y los que permiten edificar sobre nuestras fortalezas".

- "Empezar a entender ciertos aspectos de nuestra infancia a los que no hemos podido dar sentido y descubrir nuevas formas de comunicarnos, más honestas, más empáticas, más comprensivas".

- "Inspirarnos para poder ver los retos diarios como oportunidades de practicar la cooperación, la creatividad y de buscar el bien común".

¿Cómo participar de forma gratuita?

De una manera sencilla a través de este link. Sólo hay que registrarse con el nombre y el email y seguir los pasos para confirmar la inscripción en el pase gratuito, cumpliendo con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales.

Para cualquier información adicional sobre el evento se puede visitar la página web https://tigriteando.com/congreso/ y/o escribir directamente a la organización (congresomydp@gmail.com).