La solución para reparar un móvil en pocas horas, por Intenso Informática

viernes, 7 de agosto de 2020

viernes, 7 de agosto de 2020, 09:40 h (CET) Intenso Informática ofrece un servicio de reparación de móviles con una excelente relación calidad-precio No existe peor sensación de un móvil, tablet, ordenador o cualquier otro dispositivo electrónico que se use con frecuencia roto. Aunque el desastre viene después, cuando se manda a reparar y pasan días e incluso semanas sin dichos dispositivos. Por esta razón, la empresa Intenso Informática ofrece una solución.

Intenso Informática ofrece un servicio de reparaciones exprés de teléfonos, consolas, ordenadores, tablets... Servicio de reparación de móviles y tablets en málaga, sustitución de pantallas, cambio de batería, sustitución de altavoz o micrófono… cuenta con una gran experiencia en la reparación de todo tipo de dispositivos electrónicos. Además, dispone de todos los componentes que cualquier móvil o tablet pueden necesitar: arcasas, cargadores, adaptadores, tarjetas de memoria, fundas y protectores. Componentes para móviles de todas las marcas.

Intenso Informática ofrece un servicio capacitado y preparado ante todos los problemas que hoy día existen con los móviles y tablets. Trata de ofrecer a los clientes, tanto particulares como empresas, soluciones en el área de la reparación de móviles, ya que es una tienda totalmente especializada en todo tipo de arreglos y reparaciones de móviles y tablets de todas las marcas.

La tienda ofrece un servicio individualizado y cercano al cliente, buscando en todo momento hacer más sencillo y cómodo el proceso de compra y reparación. Por ello, Intenso Informática invita a sus clientes a probar la tienda online disponible para península e islas. En ella, encontrarás suculentos descuentos por tan solo registrarte en una gran cantidad de productos que luego podrás recoger en tienda si lo deseas. Asimismo, ha sido diseñada para que resulte intuitiva y fácil de manejar.

Además de reparaciones, en la tienda física y online, los clientes tienen a su disposición teléfonos móviles Xiaomi y todos sus accesorios, fundas de móvil, protectores de pantalla, dispositivos de audio, auriculares, teléfonos para mayores, etc. En definitiva, una gran gama de productos electrónicos.

Intenso Informática ofrece un doble período de garantía en la mayoría de servicios técnicos de la provincia de Málaga, al igual que en todos los repuestos. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector, ofreciendo eficacia en cualquier tipo de reparación.

Siguiendo con la normativa vigente, es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico y mascarilla en el establecimiento. Para mantener las distancias de seguridad, dentro de la tienda solo puede haber dos personas. Además, el local se mantiene limpio diariamente para cumplir con las medidas de higiene y seguridad, para dar a sus clientes un servicio de calidad en un espacio seguro.



Intenso Informática se encuentra en Avenida Europa, 48, Málaga, de Lunes a Viernes de 10:00h - 15:00h / 17:00h - 21:00h, y los sábados de 10:30h - 14:00h.

Ante cualquier duda, es posible ponerse en contacto con Intenso Informática a través del teléfono 951 003 572 o a través de correo electrónico info@intensoinformatica.com.

