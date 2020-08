Reformas que puedes hacer en casa por menos de 500 euros Uno de los impedimentos más grandes que hace que los españoles no mejoren su vivienda es el coste económico que debe realizarse Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 7 de agosto de 2020, 11:06 h (CET) Al estar más tiempo en casa durante el confinamiento nos hemos dado cuenta de que en casa es necesario hacer algunos ajustes. Según el informe de la plataforma habitissimo, el 62% de los españoles tras el confinamiento querían realizar alguna mejora en su vivienda. Y es que pasar tanto tiempo en ella nos ha permitido identificar las debilidades de nuestro hogar.



Aún así, uno de los impedimentos más grandes que hace que los españoles no mejoren su vivienda es el coste económico que debe realizarse. Pero existen pequeñas reformas que pueden cambiar el aspecto de la vivienda por menos de 500 euros.



Uno de estos cambios que se puede realizar en la vivienda para darle un aspecto más moderno es el empapelar alguna pared. Según la plataforma habitissimo el papel pintado tiene la capacidad de cambiar por completo cualquier estancia por un precio más reducido que el que nos costaría pintar toda la estancia. En el mercado existe una gran variedad de modelos y motivos decorativos que pueden abarcar todo tipo de estilos. Según esta misma plataforma el papel pintado vinílico cuesta aproximadamente 10 euros por m², por lo que podría ser una excelente oportunidad de darle una aire nuevo a la cocina o al baño.



Otro cambio que puede realizarse relativamente rápido y que dará un giro de 180 grados a nuestra vivienda es el cambio de suelos. En el mercado existen suelos que pueden colocarse de forma rápida, sin necesidad de obra y con un precio que ronda los 22 euros por m².



Una de las estancias más elegidas para reformar por su gran desgaste es la cocina. En la cocina se pueden hacer pequeños arreglos para que se vea completamente diferente. Hay cosas que podemos hacer nosotros mismos, como pintar los frentes de la cocina en blanco, en cambio hay otras que se deberán encargar a profesionales como puede ser un cambio de encimera. Y aunque a primera vista puede parecer que un cambio de encimera puede tener un coste superior a 500 euros, si se opta por encimeras laminadas encajaría dentro del presupuesto. “Es un material con un coste inferior pero que da muy buenos resultados y tiene una variedad estética enorme” afirman desde habitissimo. Otra opción un poco más cara, pero apta para cocinas pequeñas, es cubrir la encimera con microcemento. Esto nos permitirá darle un toque más elegante a la cocina sin la necesidad de un gran desembolso.



El baño es otra de las estancias que más desgaste sufre la vivienda y que más ganas tienen de cambiar los españoles. Por ello, si lo que necesitamos es disponer de más espacio en el baño sin la necesidad de realizar una gran reforma se puede cambiar la puerta por una corredera. Por 400 euros se puede disfrutar de una puerta más funcional y que nos permitirá conseguir un baño más amplio.



Por último, la cuarentena ha demostrado que faltan espacios flexibles que puedan compatibilizar diferentes tareas en un mismo espacio. Por este motivo una de las obras que pueden realizarse por menos de 500 euros y que permitirán tener una vivienda para toda la familia es tirar tabiques para hacer espacios mucho más amplios. El coste medio de tirar un tabique de unos 8m2 es de 320 euros. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Por qué los españoles nos hemos lanzado a la cirugía bariátrica en forma de manga gástrica tras el confinamiento? Con la manga gástrica conseguimos resultados duraderos e impactantes, pero el experto aclara que el papel del paciente es fundamental. ​Espadrilles, los zapatos que mejor quedan Son la opción perfecta para el verano ​Shampora nos da unos consejos para cuidar el cabello en la reentré y destaca las mejores vitaminas ​La alimentación también te puede ayudar a mantener sana tu melena. El equipo de Shampora destaca las vitaminas más importante El original estilo vintage de la colección Heritage de Diadora ​Estas zapatillas de aspecto ‘vintage’ se ha convertido inmediatamente en icono de la marca ​¿Manchas en el rostro? Te traemos las últimas novedades para combatir el melasma