Y, ¿Ahora qué? Un escrito de Ángel Pontones Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

viernes, 7 de agosto de 2020, 08:44 h (CET) Bueno, ya tenemos República. Ahora hay que elegir al presidente.



Debe ser de la capital.



Pero nacido en Catalunya,



Con deje andaluz.



Y cuatro apellidos vascos.



Retranca gallega.



Acento murciano.



Vacaciones insulares.



De mente progresista.



Pero a la vez conservadora.



Talante dialogaste



Pero tajante en sus discursos.



Federalista.



Pero unitario.



Respetado y apreciado.



Pero no tomado a la ligera.



De familia humilde.



Pero posición desahogada .

Cercano y familiar.



Metrosexual



Pero informal.



Calvo pero con coleta.



¿Entonces...?



¿Qué tal Felipe?



¿González? Ni se te ocurra.



¿Entonces...?

¿Qué tal Felipe?

¿González? Ni se te ocurra.

No, el otro. El del Sexto.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

