Los dermatólogos advierten del peligro de exponerse al sol sin protección tras el confinamiento

jueves, 6 de agosto de 2020

jueves, 6 de agosto de 2020, 14:28 h (CET) Después del confinamiento es el momento de cuidar la piel. Sesderma propone una nueva línea de cremas que mantienen la piel en perfecto estado El confinamiento ha traído un verano atípico también para la piel. Las largas semanas sin exposición al sol implican que no se esta preparado para exponernse a los rayos como se hacía otros veranos, lo que obliga a tomar mayores precauciones. Los días de confinamientoi en casa han provocado bajos niveles de vitamina D en el organismo así como de melanina, lo que hace a la piel más sensiblesa las quemaduras.

Por ello, los especialistas recomiendan la adecuada protección frente al sol y a sus factores asociados para evitar que la piel sufra diferentes lesiones o patologías. En opinión del doctor Gabriel Serrano, dermatólogo y fundador de los Laboratorios Sesderma, “la piel es el mayor órgano, el único que está expuesto a las agresiones del entorno y, sin embargo, no se cuida como se debe."

Es muy fácil leer los mensajes de la piel. La piel habla y dice cuál es su estado. Hay que escucharla para conocer cuáles son sus necesidades”. Si bien esta sería la primera y más importante recomendación, para el doctor Serrano también es fundamental tener en cuenta una serie de rutinas que harán que la piel esté sana y luzca bonita. En su opinión, el uso de protectores solares debería ser una rutina todo el año, pero en verano, y más éste, es esencial. La radiación solar tiene efecto acumulativo en la piel y va a provocar un aumento de arrugas e hiperpigmentaciones al tiempo que puede acentuar la deshidratación. Por ello, los especialistas entienden que es fundamental el uso de protectores solares a diario. Además, evitar la exposición directa entre las 12 y las 16 horas, mantenerse hidratado y utilizar mayor protección en la cara.

Para dar respuesta a las necesidades de este verano, Sesderma ha lanzado una línea de solares de nueva generación que constituyen una barrera activa frente al sol y preservan la piel de la radiación. La línea Repaskin incorpora enzimas reparadoras encapsuladas en liposomas gracias a la nanotecnología, en la que Sesderma es pionera, y es lo que permite que el producto penetre mejor en las capas de la piel y sea más eficaz contra los efectos del sol. Los solares de Repaskin corrigen, además, los signos del envejecimiento celular y ayudan a la piel a recuperar su apariencia uniforme tras las agresiones solares. Ante la “operación salida” del mes de agosto, los expertos insisten en la necesidad de proteger la piel de las radiaciones solares, sobre todo este año en el las personas tienen la necesidad de pasar tiempo al aire libre e hidratar bien la piel. Sesderma ha creado la línea Oceanskin con activos marinos para cuidar las pieles secas o dañadas y también maduras, para mantener la piel perfectamente hidratada y retrasar la aparición de los signos de envejecimiento. Con una formulación a base de espirulina, colágeno marino, algas, extracto de caviar, Sesderma ha sabido innovar para dar respuesta a las necesidades de la piel. Y este verano, más.

