Los mejores lugares de España para descargar adrenalina, por Hommter Comunicae

jueves, 6 de agosto de 2020, 13:16 h (CET) Tras largas semanas de confinamiento, el momento de regresar a la naturaleza es algo que merece una celebración a lo grande Ante una nueva situación en el sector turístico, un gran número de españoles prepara vacaciones para este verano, priorizando las actividades de aventura. Hommter, el marketplace de turismo activo, cuenta los mejores sitios de España para practicar varias actividades de aventura y descargar adrenalina.

En España existen lugares en los que experimentar esa adrenalina, para conectar con la naturaleza y disfrutar de un paisaje sublime.

COASTEERING, EN ALICANTE

La técnica del coasteering consiste en aprovechar toda la diversión que ofrece un litoral marino escarpado. Nadar, trepar por las rocas, jugar con las corrientes y saltar desde alturas de hasta 12 metros a profundas pozas de color turquesa son algunos de los atractivos de esta fuente de descarga de adrenalina.

Este deporte de aventura fue inventando en Gales, donde las aguas son bastante frías y el traje de neopreno se convierte en un accesorio más que necesario. Sin embargo, en la costa que une las poblaciones alicantinas de Villajoyosa y Benidorm se puede realizar el coasteering sin neopreno entre mayo y octubre. Con escarpines o zapatillas, guantes y casco es suficiente.

RAFTING, EN MURCIA

El rafting es una embarcación tipo zodiac muy segura por su resistencia a golpes y pinchazos. Es una actividad perfecta para pasar un día maravilloso con familia o amigos y disfrutar de un entorno increíble como es el Valle de Ricote. El río Segura en Murcia es uno de los mejores enclaves para realizar esta actividad. El descenso con magníficas barcas neumáticas, con cabida de hasta 12 personas junto con un monitor profesional, se hará desde la zona de Cieza hasta Blanca, un total de 13,5 kilómetros. Durante el recorrido cada participante se refresca en zonas de baño tranquilas, mientras se disfruta de la flora y fauna del Valle de Ricote compuesta principalmente por barbos, garzas, tortugas y nutrias.

KAYAK, EN CABO DE GATA, ALMERÍA

El parque natural de Cabo de Gata y Níjar, situado a 30 kilómetros de la capital almeriense es una de las zonas costeras protegidas más salvajes y mejor conservadas de la Península. Cuenta con 70 kilómetros de costa, en los que se ocultan auténticos tesoros que difícilmente se podrían ver sino es desde el mar. Hay rutas de kayak de todo tipo y adaptadas a todo tipo de niveles. Las vistas son imponentes y permiten ir deteniéndose en sus calas y playas, especialmente recomendables son los Muertos y Mónsul, donde el fondo marino es un espectáculo.

PARAPENTE, EN TENERIFE

En el centro de la isla de Tenerife se alza el Teide. Este volcán, protagonista de leyendas y mitos guanches es, también, la piedra angular del parque nacional más visitada de España.

En las rampas cercanas al Teide es donde se encuentra el Puerto de Izaña, lugar en el que los amantes del parapente tienen su pequeño paraíso.

La pista de despegue de Izaña permite un espectacular vuelo con 2.200 metros de desnivel, uno de los más elevados de Europa, sobre el valle de Güímar o el de La Orotava.

Se puede hacer tanto en la especialidad de tándem como en solitario, para vivir la increíble sensación de volar junto al Teide. Es algo que no se suele olvidar con facilidad.

SURF, EN CANTABRIA

Cantabria es el lugar perfecto para practicar deportes acuáticos que se realizan encima de una tabla, como el surf.

Al este de la Bahía de Santander se encuentra la localidad de Somo, y en ella la playa del mismo nombre. Un lugar muy popular entre los aficionados al surf y donde existen varias escuelas para iniciarse en este deporte acuático, así como establecimientos especializados en surf. Son casi dos kilómetros de arena dorada y fina, y un mar de fuerte oleaje, donde los surfistas cogen olas en todas las épocas del año. Junto a Somo están la playa de Loredo,la de Galizano y la de Langre, también aptas para este deporte.

VIA FERRATA, ALICANTE

En términos generales una vía ferrata es un recorrido deportivo equipado con anclajes, peldaños o grapas, cadenas, puentes, etc. que cuentan siempre con un cable, como línea de seguridad a lo largo de todo el trayecto.

Esta pequeña vía ferrata del Castillo Salvatierra, tiene un itinerario de unos 223 metros equipados, salvando un desnivel de 230 metros por medio de alguna trepada vertical, pequeños desplomes, ascenso de peldaños o grapas, cruce de 2 puentes con cables de acero, algún rápel, etc. Es una vía ferrata idónea para iniciarse en este tipo de deporte, pero siempre guiada por expertos o acompañada por personas con un amplio conocimiento en las técnicas de progresión en este tipo de vías, para disfrutar del paisaje maravilloso del Castillo de Salvatierra en Alicante.

Comentar también que en todas estas zonas se ofrecen paquetes de multiaventura donde se puede combinar una serie de actividades para practicar en base a los gustos de cada uno y preferencias, y que se podrán realizar a lo largo de varias jornadas en las que disfrutaremos de grandes aventuras y emociones.

