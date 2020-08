Aprender programación, la alfabetización del s.XXI, según Smartick Comunicae

miércoles, 5 de agosto de 2020, 13:00 h (CET) Al igual que el inglés, la programación es un lenguaje básico en la formación. Desarrolla el pensamiento crítico, potencia la creatividad y aporta habilidades para resolver problemas. Saber programar maximiza el rendimiento escolar, al mejorar las aptitudes en matemáticas y en lógica, ayudar en la comprensión lectora y desarrollar habilidades para resolver problemas, algunas de las ventajas y beneficios, según Smartick La transformación educativa avanza a pasos agigantados y la programación cada vez está más presente en los colegios. Hoy en día los niños son nativos digitales y no entenderían una educación y aprendizaje sin plataformas online para notas y deberes.

Conceptos como robótica o programación son habilidades que necesitarán ahora los niños para desenvolverse en un mercado de trabajo cada vez más tecnológico por el incremento de la digitalización en las empresas. Según los expertos de Smartick, el método de aprendizaje online de matemáticas para niños de 4 a 14 años, la programación es un lenguaje que desarrolla el pensamiento crítico, potencia la creatividad y aporta habilidades para resolver problemas.

Aprender coding de una forma divertida desde pequeños aporta las herramientas y destrezas necesarias para comprender mejor los cambios tecnológicos constantes en la sociedad actual, además de prepararlos para el mundo digital ante la demanda de profesionales TIC. Según revela el último informe TIC Monitor de Fundación VASS, por cada recién titulado superior en estas carreras, existen más de 6 empresas interesadas en su perfil.

Conscientes de ello, los expertos de Smartick analizan las ventajas y beneficios que aporta dominar el lenguaje de programación desde niños:

- Maximiza su rendimiento escolar ya que mejora las aptitudes en matemáticas y en la lógica, además de ayudar a mejorar la comprensión lectora.

- Desarrolla el pensamiento crítico y habilidades para resolver problemas. Enseña cómo enfrentarse a grandes problemas descomponiéndolos en una secuencia de dificultades más pequeños y manejables en cualquier tarea.

- Potencia la creatividad. Los niños tendrán que hacer uso de la imaginación al tener que crear y desarrollar sus propias ideas. En la programación, como en la vida, hay más de una forma de resolver un problema.

- De niños es el mejor momento para aprender. Se recomienda para todas las edades. Aprender a programar es como aprender otro idioma, y se ha demostrado que a los niños les resulta más fácil dominar otro idioma al ser más receptivos a nuevos conocimientos y métodos de aprendizaje.

- Es la alfabetización básica en la era digital. Sabiendo programar, los niños serán capaces de comprender el mundo que les rodea y conseguir competencias y habilidades que son muy demandadas en el mercado de trabajo.

- Trabajo en equipo. Esta manera de trabajar hace que todos los niños sean responsables del objetivo, desempañando cada uno un rol en función de sus conocimientos. Esto no es solo para que sea más fácil cumplir todas las metas, si no para aumentar la eficacia de los resultados.

Un ejemplo de cómo trabajar la programación desde niños es Smartick Coding, integrado dentro del método online de aprendizaje de matemáticas y que se dirige a niños a partir de seis años. Estas sesiones de programación cuentan con tutoriales interactivos y permite aprender esta disciplina desde cero, de una forma lúdica y formativas la vez, contando con un correcto nivel de lectura y el entendimiento de la visión espacial a izquierda y derecha.

