Melatonina, mientras llega la vacuna contra la COVID-19

En paralelo, otro artículo, publicado por publicado por el científico granadino doctor Jan Tesarik en la revista Global Journal of Medical Research, sugiere una aplicación inmediata, tanto preventiva como curativa, de la hormona melatonina para combatir esta enfermedad. Para él, se trata de un ejercicio de pragmatismo del “más vale pájaro en mano que ciento volando” ya que, “aunque no esté confirmado definitivamente por ensayos controlados aleatorios, el efecto beneficioso de la melatonina contra la COVID-19 está fuertemente confirmado por evidencias circunstanciales”.



En este sentido, el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza-Tesarik, directores de la clínica MARGen de Granada, utilizan la melatonina desde hace años para curar patologías cuyo mecanismo es muy parecido al de la COVID-19. Además, la melatonina no tiene efectos segundarios importantes y es eficaz para aliviar una gran variedad de otras patologías, tales como la infertilidad, diferentes tipos de cáncer (mama, colon, pulmón, próstata), diferentes complicaciones de embarazo o la enfermedad de Alzheimer. Consecuentemente, es probable que ayude contra la COVID-19 y en ningún caso puede hacer mal al paciente.



Para el doctor Tesarik y la doctora Mendoza-Tesarik, “La melatonina parece ser eficaz, es barata y fácilmente disponible. Tendría que ser distribuida gratuitamente entre personas en riesgo, tales como el personal sanitario, los inquilinos de las residencias de mayores y, porque no, entre los visitantes de discotecas, deportistas o aficionados de deportes de cuya disciplina en cuanto al uso de la mascarilla podemos tener justificadas dudas. El uso de la melatonina también podría facilitar el retorno escolar en las condiciones de máxima seguridad."