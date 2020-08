Continúan las inversiones en Cereceda, pedanía de Pareja Comunicae

miércoles, 5 de agosto de 2020, 11:21 h (CET) La renovación completa de la red de abastecimiento a la que el gobierno municipal se comprometió para solucionar la obstrucción por acumulación de cal será pronto una realidad tras haberse ejecutado el 85 % de las obras en las dos últimas anualidades. Además, se han pavimentado nuevas calles, mejorado caminos y viales públicos, y se va a colaborar en la restauración de la puerta de su iglesia románica. Por responsabilidad, de manera consensuada, tampoco habrá fiestas patronales en Cereceda El Ayuntamiento de Pareja continúa invirtiendo y ejecutando nuevas mejoras en la pedanía de Cereceda. Sin duda, la obra más prioritaria acometida en los últimos años en la localidad es la total renovación de su red de abastecimiento de agua potable.

En 2017, varios informes técnicos solicitados por el Consistorio parejano identificaron un problema de obstrucción por acumulación de cal en distintos tramos en la red de agua potable de Cereceda, original de los años 90. El alcalde de Pareja, Javier del Río, remitió en febrero de 2018 sendos escritos solicitando ayuda tanto a la Junta de Comunidades como a la Diputación Provincial, para resolver el problema “que se había convertido en grave para los vecinos de Cereceda, llegando a haber casas sin agua potable”, señala el regidor.

Días después se recibía la negativa desde la Agencia del Agua de Castilla La Mancha para apoyar, ni técnica ni financieramente, la solución del inconveniente. Así, el Ayuntamiento, tras encargar análisis químicos del agua y de las tuberías afectadas, llegó a valorar la utilización de un producto desincrustante, para lo que se pidieron nuevos informes y presupuestos a diversas empresas.

Sin embargo, la solución definitiva llegaba de la mano del anterior equipo de gobierno de la Diputación Provincial que, en este caso sí prestó colaboración al Ayuntamiento de Pareja, tanto con el apoyo de técnicos y operarios para valorar el alcance del problema, como financiando las obras necesarias para acabar con él. Una vez examinada la red, y de acuerdo con los servicios técnicos de la Diputación, se decidió entonces su renovación completa: "una solución mucho más costosa, pero definitiva", afirma Javier del Río.

Fue la Diputación la que elaboró la documentación técnica necesaria para renovar completamente la red de agua potable de Cereceda. La primera fase de las obras se incluyó en los planes provinciales, con una dotación de 49.620,12 euros. El Ayuntamiento de Pareja aportó 9.424. Las obras de esta primera fase las ejecutó la empresa Ribera de Pareja SL. Terminaron en abril de 2019 y afectaron a las calles de Arrabal, Las Heras, Plaza Iglesia, la Calle Real y el Callejón Real.

A renglón seguido se ponía en marcha la segunda fase de los trabajos, en este caso adscrita al Plan Hidráulico Provincial, para lo que, como en el caso anterior, el Ayuntamiento de Pareja contó con la colaboración técnica y económica de Diputación. Las obras fueron adjudicadas por la institución provincial a la empresa Camanforte SL, por importe de 29.401 euros. Entonces se actuó sobre las calles Fuente Vieja, La Marucha, así como en la carretera de acceso a Cereceda. Los trabajos terminaron con el año 2019, dejando completamente renovada hasta un 85% de la red de abastecimiento de Cereceda.

Con el fin de concluir con el plan establecido para Cereceda, “y de esta manera con nuestro compromiso con los vecinos”, sigue Del Río, el Ayuntamiento de Pareja viene impulsando desde hace meses la renovación de ese último 15% de red que aún data de hace treinta años. Con este fin, en otoño de 2019, se dirigieron varias cartas al nuevo equipo de gobierno de Diputación, informándoles de la urgencia y necesidad de realizar el último tramo de la red y solicitando colaboración. “Tuvimos que enviar hasta cuatro escritos para que nos contestaran: en octubre y diciembre de 2019, y en enero y febrero de 2.020". Incluso el propio alcalde lo trasladó personalmente al presidente de la Diputación, José Luis Vega. "No entendemos por qué el nuevo equipo de gobierno provincial negó en sus inversiones hidráulicas una obra para dar de beber a vecinos de un municipio de la provincia, y además, para más señas, ribereño de Entrepeñas. Es lamentable que tengamos que emplear un plan provincial para financiar estas obras, y con ello un dinero que se podría haber destinado a otras inversiones de desarrollo, y no a una relacionada con algo básico como es el agua. Pero nuestro compromiso es firme ante la necesidad de nuestros vecinos”, sigue el alcalde.

El proyecto para culminar la tercera y última fase, se está redactando en este momento por los técnicos de Diputación, “si bien aquí entendemos la dilación, porque el COVID19 ha supuesto un parón”, concede Del Río. Por eso, y pese a que el compromiso del gobierno municipal con Cereceda era que las obras culminaran antes de verano, la ejecución, con la aportación municipal correspondiente, se llevará a cabo tras la aprobación del proyecto y posterior licitación por Diputación.

Pavimentación de calles y mejoras en caminos

En este caso adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear, y ejecutadas con fondos de la Dirección General de Protección Civil, unos días antes del confinamiento concluyeron diferentes mejoras solicitadas por el Ayuntamiento de Pareja para Cereceda en viales de aviso a la población. Las primeras han servido para mejorar el Camino de Cereceda a Mantiel, que "está siendo muy usado estos días de verano". En una longitud próxima a un kilómetro, se ensanchó y mejoró el firme, se compactó con zahorra y se arreglaron las cunetas y pasos de agua. Además, se incluyeron también entre estas mejoras trabajos similares en el camino del Cementerio y la Ermita de San Roque, además del hormigonado de la calle de San Roque, que va desde la Plaza Mayor hacia el cementerio, y el del Camino del Depósito.

Además de estas cuatro mejoras, sobre viales incluidos en el Plan PENGUA, que han supuesto una inversión de 75.000 euros, el Ayuntamiento mejoró con fondos propios otros caminos de Cereceda como viene realizando periódicamente. El consistorio también ha pavimentado con hormigón impreso la calle de la Fuente Vieja hasta la Plaza de la Iglesia, con una inversión de 7.000 euros, una vez renovada su red de agua potable.

Para reforzar la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos de la localidad que vienen realizando los operarios municipales durante todo el año en Cereceda, se ha ampliado esta labor para los meses de verano con un trabajador del Ayuntamiento durante dos días por semana.

Nuevo olmo y restauración en la Iglesia románica

La Plaza de La Iglesia de Cereceda, como en otros muchos pueblos de Castilla, viene contando con un olmo desde tiempos inmemoriales, aunque el actual, de unos 30 años de edad, está a punto de morir víctima de la grafiosis. El Ayuntamiento de Pareja ya ha hecho gestiones con el Ministerio de Medio Ambiente para plantar uno nuevo olmo resistente a la enfermedad, de manera que se pueda conservar el espíritu de ese espacio público para la reunión bajo su sombra, plantación que se realizará en el momento propicio que es a finales del invierno, tal y como ha informado el propio alcalde a asociaciones y vecinos.

Por último, el Ayuntamiento ha mostrado su total predisposición, previa aprobación de Obispado y Patrimonio, a colaborar con un grupo de voluntarios locales que está promoviendo la restauración de la puerta y determinadas policromías en el interior de la iglesia Románica de la localidad, en el que participa la Facultad de Bellas Artes, estando a la espera el Consistorio parejano de recibir la documentación técnica por los responsables de dichos trabajos.

Por responsabilidad y coherencia, de manera consensuada, no habrá fiestas

Tras los diferentes contactos mantenidos desde el Ayuntamiento con asociaciones y vecinos, y de manera consensuada, se ha adoptado la decisión de suspender las fiestas patronales de agosto, ante la crisis sanitaria que continúa y para evitar cualquier rebrote. “Ayuntamiento y vecinos hemos hecho un esfuerzo superlativo para salvaguardar la salud a lo largo de todo este tiempo. Ahora, que es el momento en el que mas gente hay en los pueblos, entendemos, que la decisión más prudente, de acuerdo con todos, es suspender las fiestas”, señala el alcalde de Pareja. Solamente habrá una misa, el 15 de agosto, día de la fiesta patronal a las 11 horas, con aforo reducido. En este mismo sentido, se ha acordado la no organización de peñas ni reuniones particulares en locales cerrados, “porque cometeríamos un grave error si trasladamos las fiestas publicas a locales privados, tirando por la borda todos esos esfuerzos”.

Por último, el alcalde de Pareja ha querido "agradecer a Asociaciones y vecinos de Cereceda su responsabilidad durante la crisis sanitaria, especialmente durante el confinamiento", y les ha pedido colaboración para cumplir con las recomendaciones y normas establecidas, y "seguir redoblando esfuerzos para terminar con el COVID-19".x

