El Jazz y el Clásico hacen ‘match’ en Symphonic Jazz Sketches

El pasado 31 de julio, el auditorio de la diputación de Alicante (ADDA) cerró su temporada sinfónica con un concierto de excepción, Symphonic Jazz Sketches, el evento musical que fusiona el mundo clásico de las orquestas sinfónicas con el mundo del Jazz y donde la trompeta es la principal protagonista Un proyecto musical, en el que el versátil director musical Miguel Ángel Navarro, capitanea la unión entre dos estilos aparentemente diferentes, el clásico y el jazz.

David Pastor, trompetista famoso por su virtuosismo y sensibilidad, interpretó el repertorio como solista, acompañado por la orquesta ADDA Simfònica y su cuarteto de Jazz clásico (contrabajo, piano y batería).

La delgada línea que divide el Clásico y el Jazz

La conexión entre el jazz y la música clásica es a menudo difícil de apreciar por los oyentes. ¿Dónde está el elemento diferencial?

Mientras que la música de jazz, estrictamente definida, contiene al menos un elemento único, el swing beat; el arte de la improvisación tiene una larga historia que remonta a la música más antigua. Los grandes compositores barrocos, clásicos y románticos como Bach, Mozart o Liszt ya eran grandes improvisadores.

En realidad los límites entre el jazz y la música clásica no existen como tal.

Third Stream de Schüller la teoría que unió el jazz y la música clásica.

En 1960, para el álbum Jazz Abstractions, Gunther Schuller reunió a los músicos de jazz más increíbles -Ornette Coleman, Eric Dolphy, Bill Evans y Jim Hall- y a un cuarteto de cuerdas contemporáneo con un proyecto que empujó a los instrumentistas a nuevas direcciones para crear algo que deslumbró la imaginación.

A la vez, muchos compositores de jazz han experimentado en con el clásico, como las impresionantes obras de Duke Ellington, Chick Corea y Keith Jarrett.

Y ¿Qué es el jazz sino música clásica improvisada con ritmo de swing?

La fusión en Symphonic Jazz Sketches no trata de difuminar el estilo de dos categorías musicales consolidadas para crear un híbrido falso. Todo lo contrario.

El proyecto es una verdadera combinación entre el lenguaje de la improvisación del jazz, con las estructuras y formas de la música clásica.

Sold Out en el Auditorio bajo la premisa #laculturaessegura

El auditorio ADDA pudo degustar en primicia los principales standards del jazz, adaptados para orquesta sinfónica por el arreglista florentino Duccio Bertini, que ha logrado hacer un verdadero match entre estos dos estilos, manteniendo intacta la identidad de cada uno de ellos.

The Days of Wine and Roses, Night and Day, My Funny Valentine o I fall in love easily deslumbraron a la audiencia, con una ADDA Simfònica impecable, bajo la dirección de Miguel Ángel Navarro, y convirtieron el evento en un espectáculo único.

Un paseo a través de la historia del jazz, que pone en evidencia cuál es verdaderamente el lenguaje universal, la música; un lenguaje que no entiende de virus, ni pandemias.

My Favorite things para terminar la velada

El concierto terminó en una gran ovación por parte del público que desencadenó en el bis, My favorite things; una cover del tema principal de la película Sonrisas y Lágrimas, en clave de jazz, incluido en el disco Film Sessions (Dot Time Records, 2019), recientemente galardonado como mejor disco de Jazz por los premios Carles Santos.

Miguel Ángel Navarro, el director todoterreno - Llíria (Valencia), 1971.

Ha dirigido diferentes orquestas como Orquesta Filarmonía de Oviedo, Orquesta Filarmónica de Thesalonika, Orquesta Sinfónica de Yucatán, Orquesta Nacional de la Radiotelevisión de Grecia, The Baltic Neopolis Orchestra, Kalisz Philarmonic Orchestra, ADDA Sinfónica, o The London Covent Garden Soloist, con los cuales ha realizado diversas grabaciones y conciertos como director en España, Reino Unido, Bulgaria, Singapur, Vietnam, Grecia, Polonia, Filipinas, Malasia y Tailandia.

Su versatilidad como músico le permite introducirse en diferentes proyectos no sólo de música clásica, también en el Rock, Pop Sinfónico, Rap, Heavy Metal o en este último caso, en el Jazz con Symphonic Jazz Sketches.



David Pastor, el Trompetista 4.0

Nacido en Sedaví (Valencia), en 1974 está considerado como uno de los mejores trompetistas actuales, que ha compartido escenario con artistas de la talla de Michael Bublé, Arturo Sandoval, Miguel Poveda o Paquito D'Rivera, entre otros.

El trompetista 4.0 que se ha adaptado al medio digital durante el confinamiento, ofreciendo masterclasses de trompeta online internacionales o conciertos en Streaming, vuelve ahora a los escenarios con numerosos conciertos; como director musical de la Original Jazz Orquestra del Taller de Músics (OJO), en el Festival Grec "I sing a Song about Bananas" o este último debut "Symphonic Jazz Sketches", como Trompetista Solista junto a orquesta sinfónica.

Más información sobre Symphonic Jazz Sketches aquí