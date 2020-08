Mersant vigilancia ve paralizada la contratación privada con motivo del COVID-19 Comunicae

miércoles, 5 de agosto de 2020, 10:20 h (CET) La empresa andaluza de seguridad privada Mersant ve paralizada entre Enero y Junio de este año la contratación privada de servicios, respecto al año anterior y, aún así la empresa no ha hecho ningún ERTE La empresa andaluza de seguridad privada Mersant ha anunciado hoy su balance semestral respecto al año anterior. La gerente de Mersant señala que, han querido mantener a todos sus trabajadores y que por ello no ha sido necesario realizar un ERTE en la empresa.



Por otro lado, la empresa ya anunció que sigue donando mascarillas a todas las personas que las necesitan y ya han sido varias las ciudades donde presta servicio Mersant, en las que se han quedado sin existencias y están a la espera de recibir más.

Mersant tiene un fiel compromiso con sus trabajadores y la sociedad

La solidaridad de esta empresa de vigilancia con número de registro 4.187 en la Dirección General de la Policía ha sido especial, ya que en tan sólo 5 años de trayectoria se situa como una de las mejores y más fiables empresas de seguridad en España. Mersant Vigilancia es una empresa andaluza joven, dinámica, que está dirigida por profesionales altamente cualificados y que cuentan con un gran espíritu de superación. Han contado con una larga experiencia en compañías de la Seguridad Privada de primer nivel antes de aventurarse en esta empresa.

Aunque tan solo llevan 5 años actuando en el sector, gracias a la amplia experiencia previa de los profesionales que trabajan en ella, a unos sólidos valores y a sus compromisos sociales, ha logrado posicionarse en este corto espacio de tiempo como líderes del mercado en empresa de seguridad, escolta y vigilancia.

La crisis sanitaria y su gestión del Coronavirus deja un panorama económico y social de miedos, inseguridades, limitación de movimientos, etc. pero poco a poco se va retomando el día a día, con mascarillas y especial seguridad e higiene.

