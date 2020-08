Análisis de los datos de paro de julio y proyección para agosto 2020, según Adecco Comunicae

miércoles, 5 de agosto de 2020, 09:56 h (CET) Tras unos datos de julio que muestran que "el mercado laboral da síntomas de una paulatina normalización", se espera que en agosto cambie la tendencia y se experimente un leve descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de julio de 2020 que traen de nuevo un pequeño incremento en el número de afiliados a la Seguridad Social, tras el mal registro de los meses del Estado de Alarma. España recupera 18.790.00 afiliados a la Seguridad Social en el mes de julio, una cifra que, sin embargo, implica un descenso de 747.700 empleos a lo largo de los últimos doce meses (-3,8% interanual).

En palabras de Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute: “aunque severa, es una caída interanual más benigna en el número de afiliados que la de los últimos tres meses. No obstante, a lo largo de agosto y septiembre incluso durante el último trimestre, deberemos seguir pendientes de los efectos de la prolongación de los ERTES, y del devenir de los colectivos afectados tras su finalización el 30 de septiembre o a final de año”.

En cuanto al número de parados registrados, este asciende a los 3.770.00, dato que rompe con la tendencia ascendente de los tres meses anteriores. Aun así, el aumento interanual fue de 761.600 parados (+25,3%).

Desde “el mercado laboral da síntomas de una paulatina normalización. Sin embargo, la situación sigue siendo muy delicada: 932.600 asalariados siguen en ERTEs por fuerza mayor”.

Además, según de esta entidad se espera para el , lo que supone un descenso interanual de 730.500 personas (-3,8%). Por su parte, , con un crecimiento interanual de 785.500 personas (+25,6%).

El directivo del Adecco Group insiste: “es crítico hacer un plan segmentado para los sectores más afectados, con prolongación de ERTEs, ayudas directas y minimizando las cargas a las empresas y empleadores que gravan la creación y el mantenimiento del empleo (impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social). Y añade: “son esenciales las políticas activas de empleo y la colaboración público-privada, ya que nuevamente son los colectivos más vulnerables (jóvenes, mujeres, personas con capacidades distintas) los que sufren con mayor severidad la crisis económica. En este sentido, son imprescindibles, dentro de estas políticas, aquellas orientadas a la formación profesional, a la recualificación y la reorientación a aquellas profesiones y sectores que están creando empleo, dando una importancia alta a las habilidades y a las competencias digitales.

Finalmente, para garantizar los ingresos públicos y la sostenibilidad de la economía, Blasco afirma que “deben potenciarse políticas y una regulación que favorezca la flexibilidad en el empleo y la actividad productiva, como garantía de viabilidad y competitividad, evitando además que ante la crisis crezca la economía sumergida”.

Datos más destacados

Tal y como ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo a primera hora del día de hoy, el número de parados registrados es de 3.770.00, dato que rompe con la tendencia ascendente de los tres meses anteriores. Aun así, el aumento interanual fue de 761.600 parados (+25,3%).

En cuanto a la afiliación, el número de afiliados a la Seguridad Social en el mes de julio es de 18.790.00, una cifra que, sin embargo, implica un descenso de 747.700 empleos a lo largo de los últimos doce meses (-3,8% interanual).

Servicios fue de nuevo el sector en el que más cayó la afiliación, con un descenso de 4,2% interanual (619.800 empleos menos).

Durante el mes de julio, se firmaron 1,54 millones de contratos (-29,5%). Aunque es un dato bajo para este mes -la firma de contratos fue inferior a la de julio de 2014 y, por ejemplo, similar a la del mismo mes de 2005-, se observa una mejoría sensible con relación a los últimos tres meses. Los contratos indefinidos cayeron algo menos (-24% interanual) que los temporales (-30%).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Backsolar, líder en fabricación e instalación de placas solares para autoconsumo 5 tendencias digitales que están transformando la forma tradicional de hacer las cosas, según The Valley La vivienda rural está de moda: ¿cómo rehabilitar de forma sostenible una vivienda en el pueblo?, según Sto Cómo hacer las dietas menos aburridas Daewoo evoluciona a Winia y mantiene Barcelona como sede central de operaciones para España y Portugal