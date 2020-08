Deco and You: la web de decoración que hace la vida más fácil

La mejor tienda online de papeles pintados, recursos textiles y de iluminación Incluso a quienes les encanta la decoración, llega un momento en el proceso de decorar el hogar en el que se agobian ante la ingente cantidad de recursos y posibilidades que ofrece el mercado en cuanto a decoración. En Deco and You se han propuesto hacer la vida más fácil con su completa e intuitiva web, en la que ordenan sus productos según gamas de color, tipos de estancia y estilos. Si por ejemplo, hay cliente interesados en conseguir un ambiente vintage en el salón y no quieren perder tiempo rebuscando en Internet, solo tendrán que seleccionar el filtro “vintage”, elegir la gama de colores preferida y automáticamente aparecerá todo lo necesario. Así que a combinar sin miedo a equivocarse.

Los papeles pintados y murales son unos de sus puntos más fuertes, por su amplia variedad de colores, estilos y marcas. Cada vez más, en el sector de la decoración se valora este tipo de decoración de pared por su versatilidad y por sus ventajas: fácil lavado, fácil instalación y un resultado estético increíblemente bueno. Además, en Deco and You se preocupan por ofrecer una calidad excelente en la impresión de sus papeles y murales pintados, ¡sus imágenes son siempre de alta resolución! En cuanto a los materiales, tienen diferentes opciones según el presupuesto y las necesidades del cliente. Los papeles pintados fabricados en vinilo son muy resistentes (por lo que su precio es mayor) y se suelen utilizar en espacios muy concurridos, como restaurantes u hoteles. En cambio, para la decoración del hogar, quizás lo conveniente es la opción del tejido no tejido(TNT), que aun siendo más económica también ofrece una muy alta calidad.

Papeles Pintados y Murales a Medida

Pero, sin duda, lo que más llama la atención de Deco and You es su calculador online para murales a medida. Es la única web que permite hacer un pedido con los centímetros exactos de mural que se necesite, y al bolsillo le viene fenomenal el ahorrar ese dinero. Lo único que hay que hacer para acceder a este calculador es seleccionar en ‘Murales’ la opción ‘Simula tu mural’, elegir el diseño que más guste e introducir los centímetros de ancho y alto que tiene la pared. A continuación, se deberá entre el material que se prefiera, vinilo o tejido no tejido, y también se pondrá a disposición del cliente todos los materiales que necesitas para su instalación. Tienen kits para empapelar que incluyen las herramientas y la cola idónea para murales. Todo está pensado para que no perder tiempo yendo de una web a otra buscando la compatibilidad entre productos. En Deco and You sugieren todo lo que una decoración del hogar necesita, de principio a fin.

Y, pensando en los más indecisos, existirá siempre la posibilidad de pedir una muestra del material, (ya sea un papel pintado, mural, tela...) cuyo importe se descontará al realizar la compra del producto. El objetivo es que la experiencia de compra online aúne las ventajas de la compra en tienda física, en cuanto a confianza y asesoramiento personalizado a los clientes, con los beneficios de Internet, por la comodidad que da el poder acceder desde el sofá a miles de opciones para decorar. Deco and You es una de esas (pocas) empresas en las que, cuando el cliente necesita ayuda, siempre encontrará una persona al otro lado del teléfono o del correo electrónico para asistirle en lo que requiera. Y eso es algo que se echa mucho en falta en tantas otras tiendas online.

Otra de sus particularidades es que permite confeccionar la cortina que se elija según las medidas específicas que necesite el cliente, gracias a su herramienta ‘Configura tu cortina’. A los usuarios de D&Y les encanta, porque ofrece la libertad de escoger la estancia que se quiera, sin importar si su formato es estándar o no. La empresa quiere que sus clientes sean libres para crear, innovar y dejar volar la imaginación más allá de las modas y visiones preconcebidas de la decoración. También en el ámbito de las cortinas, Deco and You incluye en su catálogo una grandísima variedad de colores, materiales, estilos y estampados, además de todos los accesorios que se requiera para que la personalización sea completa, no hay que perderse sus maravillosas barras para cortina.

A juego con las cortinas, y para que la experiencia de decorar sea aún más completa y satisfactoria, en la web también ofrecen alfombras, ropa de cama (fundas nórdicas, mantas, colchas, fundas de almohada) y cojines, disponibles tanto en relleno de fibra como de pluma. En Deco and You lo ponen muy fácil para que no nadie tenga que complicarse la vida buscando combinaciones de telas y colores en diferentes tiendas. Todo está pensado para que encontrar las fórmulas decorativas más acertadas y asequibles sin quebraderos de cabeza. Además, ahora también tienen un apartado de iluminación para que toda la decoración base quede lista y el cliente pueda pasar a la fase de “elegir mobiliario”. En la categoría de lámparas, Deco and You sigue en su línea de combinar calidad alta con diseños variados, bonitos y muy especiale, sección en la que hay disponibles lámparas de techo, de mesa y también lámparas de pie.

Deco and You es la web de decoración que necesita quien dispone de poco tiempo, pero disfruta como un niño del proceso de decorar cualquier espacio y estancia.