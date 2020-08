¡Por fin lo lograron!

¿Se quedarán tranquilos, satisfechos? No, pienso que no, han logrado parte de su propósito, ¿Quiénes? Esta chusma de social-comunistas que, por desgracia para nosotros los españoles, nos gobierna.



Su propósito es destruir y aniquilar la buena avenencia a la que llegamos los españoles cuando, en un referéndum, elegimos una monarquía democrática que dirigiera el timón de nuestra España y que nos ha proporcionado un periodo de paz, tranquilidad y progreso desconocido por nosotros durante más de cuarenta años.



¿Qué es lo que han conseguido? Que Juan Carlos, nuestro Rey Emérito haya decidido ausentarse por un tiempo, que no exiliarse, como proclaman todos los medios de comunicación que sobreviven gracias a las suculentas donaciones que esta jauría que nos rige les concede.

Esta corrida de cortina sobre su persona, que no anulación de la misma, la ha llevado a cabo por el mayor bien de todos nosotros, como ha sido, desde que era Príncipe, su finalidad última, procurar el bien y la concordia de los españoles. Posiblemente este rey, hoy Emérito, haya sido uno de los mejores Borbones que haya ostentado la monarquía española. Cuentan que en cierta ocasión, aún no reinaba, un historiador le comentó que quería reivindicar la figura de Fernando VII (el conocido como rey felón que vendió a España). Entonces el Príncipe le respondió con sorna: “Trabajo os va a costar".



Ha dado unidad y cohesión a nuestro sistema democrático. Ha sido un Rey que ha sabido representar y defender nuestros intereses en el concierto de las naciones. Como se suele decir en los medios de comunicación ha sabido vender, y muy bien, la marca España.



Que ha tenido su lado menos brillante ¿Qué ser humano carece de él?, pero nada se ha probado de lo que le acusan. Todavía está por venir el juez que lo condene por algo de lo que se le atribuye, pero esta rehala (acepción 2ª del DRAE) de medios de comunicación que lo acosa y persigue le ha negado el principio más elemental que debe de existir en toda democracia, el de la presunción de inocencia.



Se ha marchado temporalmente, con toda probabilidad hasta que las aguas amainen, pues nada puede ser más triste para un ser humano que finalizar sus días lejos de su patria. Pero deberemos de analizar sin apasionamiento qué se encierra detrás de este acoso. Nada más y nada menos que la eliminación de la monarquía en nuestra España.



El ataque no solo va dirigido contra Juan Carlos, pretende derribar la Institución monárquica y derribar a Felipe VI.



Pedro Sánchez y su comparsa de palmeros (nunca mejor dicho), junto con el maldito y perverso truhan que lo sostiene, Pablo Iglesias, además del rejú que quiere destruir España, lo que pretenden, y harán todo lo posible por conseguir, es la ruina de nuestro régimen de monarquía democrática e instaurar en España una república en la que él sea el Presidente y Pablo Iglesias el jefe de Gobierno.



En la historia de España ha habido dos gobiernos republicanos de pésimas actuaciones y nefasto recuerdo. En ambas sólo se causó mal, desolación y desgobierno a nuestra Patria.



La última nos abocó a la Guerra incivil que tanto mal y destrucción trajo a España. Para saber del desastre que causó, solo hay que leer el libro de cualquier historiador imparcial que hable de ella.

Las experiencias no han podido ser más nefastas, ni más dañinas para España. Pero este Gobierno, que en mala hora preside Pedro Sánchez y su compinche Pablo Iglesias, como no buscan nuestro bien, sino el suyo propio, desean implantar una república al estilo de la venezolana, donde la miseria, el hambre, la desolación y el desgobierno campen a sus anchas.

Hay muchos y buenos gobiernos republicanos en el mundo, pero posiblemente nuestro país no sea apto para ello. Existen grandes odios y deseos de revancha enquistados, que creíamos superados, pero estos trasnochados social comunistas se han encargado de reavivar, para que podamos ser gobernados por una república en la que no se esgriman las navajas.



Esto lo digo desde mi republicanismo convencido, pero no del estilo de las dos que nos precedieron.