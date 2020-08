Devo consigue niveles históricos de ingresos y crecimiento de clientes Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 14:40 h (CET) La explosiva demanda de sistemas de información de seguridad y gestión de eventos (security information and event management, SIEM) nativa en la nube, de última generación, impulsa la adquisición y el mantenimiento de grandes clientes corporativos Devo Technology, la compañía de análisis y seguridad de datos nativa en la nube fundada en España en 2011, anunció hoy ingresos trimestrales récord en el segundo trimestre de 2020 y un crecimiento interanual del 80 %. Durante esta expansión sin precedentes, Devo aumentó su base de clientes corporativos en un 48 %, incluyendo la adjudicación de un contrato de la Fuerza Aérea de los EE. UU., que posiciona a Devo en el centro de la transformación de la ciberseguridad de la Fuerza Aérea Norteamericana. Para apoyar este rápido crecimiento, Devo está expandiendo agresivamente su plantilla en los Estados Unidos y Europa occidental. La compañía también nombró a Marc van Zadelhoff, ex Director General de IBM Security, como integrante de la junta directiva de la compañía, y lanzó un nuevo programa de certificación técnica.

"A medida que las empresas aceleran su migración a la nube, los centros de operaciones de seguridad (security operations centers, SOC) están llegando a un punto de quiebra operativa. La incapacidad de los SIEM tradicionales para escalar, su falta de análisis y automatización avanzados, y su alto coste, han hecho que la vida cotidiana de los analistas sea extremadamente difícil y han forzado relaciones inaceptables de riesgo/coste", dijo Walter Scott, director ejecutivo de Devo.



"Desarrollamos Devo Security Operations, nuestro nuevo SIEM nativo de la nube, para abordar estos desafíos fundamentales. Sabía que habíamos desarrollado algo especial, pero nunca había visto este nivel de recepción positiva del cliente y del mercado. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado en el primer semestre de 2020, pero estoy incluso más entusiasmado con el cambio que estamos impulsando en la industria de la ciberseguridad, lo que en el segundo semestre de 2020 y en los próximos años".

Impulsando la adopción del cliente

Devo recibió recientemente un contrato de 9,5 millones de dólares de la Fuerza Aérea de los EE. UU. por su avanzada tecnología SIEM para servir como el punto central de seguridad para la protección, detección y respuesta en toda la Fuerza Aérea de los EE. UU. Otros recientes contratos con clientes incluyen Accenture, Otis Worldwide Corporation y Rubrik. La aceleración de la obtención de nuevos clientes va acompañada de una expansión significativa de los clientes existentes de Devo, incluida una liga deportiva profesional de América del Norte, un importante banco europeo, un grupo global de seguros, y un fabricante de prendas de vestir, que está entre los 5 primeros del mundo.

"Como empresa SaaS que está construyendo su primer SOC, encontrar una solución que sea verdaderamente nativa en la nube y que pueda escalar fácilmente con nosotros a medida que crecemos son requisitos críticos", dijo Lucas Moody, Director de Innovación y Operaciones de Seguridad de Rubrik. "Devo fue claramente la elección estratégica en torno a la cual construir la base de nuestra tecnología de SOC".

Algunos hitos recientes:

- Ha habido un aumento rápido de la demanda del mercado Security Operations de Devo, el nuevo SIEM nativo en nube de la compañía, que se lanzó en el primer trimestre de este año. Apoyado en la potente Plataforma de análisis de datos de Devo, Devo Security Operations es la primera solución de operaciones de seguridad nativa de la nube que combina capacidades de seguridad críticas junto con el enriquecimiento automático, la colaboración de la comunidad de inteligencia de amenazas, un repositorio central de evidencias y un flujo de trabajo optimizado para los analistas. Estos, ya no necesitan depender de múltiples herramientas para conectar manualmente los datos, el contexto y la inteligencia necesarios para identificar e investigar las amenazas más importantes para su negocio. Devo Security Operations pone esta información al alcance de los analistas en todo el ciclo de vida de la amenaza, lo que reduce el flujo de trabajo del analista de horas a minutos y mantiene los SOC por delante incluso de los adversarios más sofisticados.

- Marc van Zadelhoff fue nombrado como integrante del Consejo de Administración. Van Zadelhoff pasó más de 20 años en organizaciones de ciberseguridad en todo el mundo. Trabajó como fundador y CEO/Director General de IBM Security, donde hizo crecer el negocio hasta 8000 empleados y más de 2 mil millones de dólares en ingresos. Más recientemente, trabajó como director de operaciones en LogMeIn, impulsando los equipos de comercialización y tecnología mientras participaba en el proceso de venta de la compañía a una compañía de inversión en capital. Al principio de su carrera, van Zadelhoff trabajó como capitalista de riesgo en Europa antes de unirse a una startup de software que fue adquirida por IBM.

- Se lanzó el Devo Technical Certifications Program. Los clientes pueden convertirse en usuarios certificados Devo demostrando su dominio de esta solución de análisis de datos de vanguardia. Al obtener la certificación Devo, los usuarios validarán sus conocimientos sobre la implementación de Devo en su organización y estarán listos para acelerar su negocio tomando mejores decisiones basadas en datos.

- Ha habido un aumento significativo de la plantilla en todos los departamentos para poder responder la creciente demanda del mercado. La contratación continuará aún a un ritmo rápido, según el plan de crecimiento en la cartera y en la adquisición de nuevos clientes.

Los recientes reconocimientos de la industria incluyen lo siguiente:

- CSO nombró a Devo Security Operations como uno de los "nuevos productos de ciberseguridad más candentes" de la Conferencia de RSA 2020



- Cyber Defense Magazine otorgó a Devo el premio Editor’s Choice Award para información de seguridad y gestión de eventos (security information and event management, SIEM) como parte de sus premios InfoSec Awards



- Info Security Product Guide premió a Devo con el Silver Award para SIEM en los Global Excellence Awards®

Devo está participando y demostrando sus capacidades SIEM de próxima generación, nativas en nube, en el virtual Black Hat USA 2020, del 5 al 6 de agosto. Regístrese para obtener un pase de salón de negocios gratuito AQUÍ o reserve un turno en el stand virtual de Devo Black Hat.

Acerca de Devo

Devo multiplica el valor de los datos de sistemas para las empresas más digitalizadas del mundo y permite poner más datos a trabajar inmediatamente. Solo la plataforma de análisis de datos nativa de la nube de Devo aborda tanto la explosión en el volumen de datos de sistemas como las nuevas y crecientes demandas de algoritmos y automatizaciones. Esto permite que los equipos de seguridad y operaciones de TI puedan completar la transformación y digitalización de los datos de sistemas para hacer avanzar a las grandes empresas. Fundada en España en 2011, y con sede en Cambridge, Massachusetts, Devo es de propiedad privada y está respaldada por Insight Partners. Obtenga más información en www.devo.com.

Contactos de relaciones públicas:

Devo Technology

Shannon Todesca

shannon.todesca@devo.com

(508) 494-4607

