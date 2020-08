El Grupo EOS registró un exitoso ejercicio 2019/20 Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 14:24 h (CET) El crecimiento de los resultados se debe al fuerte aumento de las operaciones en Europa oriental. El Grupo continúa la gran actividad inversora en deuda secured y unsecured. Con un fuerte impulso hacia la digitalización Siguiendo de manera constante su orientación estratégica como proveedor de servicios de gestión de créditos e inversor financiero impulsado por la tecnológica, el Grupo EOS, con sede principal en Hamburgo (Alemania), ha vuelto a aumentar sus cifras de facturación en el ejercicio económico 2019/20: El año pasado volvió a ser muy positivo, con una facturación que creció un 4,8 por ciento, hasta los 853,1 millones de euros. El resultado antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA) creció hasta los 343,4 millones de euros. Se pueden ver los indicadores más importantes en el informe anual online.

Las fortalezas regionales, el impulso hacia la digitalización y un gran volumen de inversión son factores de éxito

La mejora de los resultados del proveedor internacional de servicios financieros personalizados, que forma parte del Grupo Otto, puede atribuir en gran medida el aumento de sus ganancias a un incremento sustancial del 31,3% de los ingresos en Europa oriental. Otros factores importantes de éxito son el fuerte impulso hacia la digitalización y el desarrollo cultural del Grupo EOS, además de un elevado nivel de inversión constante de 651,3 millones de euros en deuda garantizada y no garantizada e inmuebles.

"Estoy muy orgulloso del último ejercicio económico. Ha sido el año más exitoso en la historia del Grupo EOS", afirma Klaus Engberding, presidente del Consejo de Administración del Grupo EOS. "Me gustaría destacar, sobre todo, los grandes avances que hemos hecho en digitalización, con 25 millones de euros invertidos en la ampliación de nuestros sistemas centrales de TI, y la atención que hemos prestado a nuestros procesos de transformación cultural. El uso de la inteligencia artificial y del análisis avanzado de datos dará un empujón de innovación a nuestro sector. Y precisamente en tiempos inciertos, como esta pandemia de coronavirus, para las empresas es más importante que nunca contar con procesos fiables, una gestión de créditos altamente profesional y financiación sostenible. Todo esto es lo que ofrecemos a nuestros clientes, y esperamos que también el año que viene los resultados sean igual de satisfactorios".

Alemania se mantiene como el mercado más importante para EOS

La región con mayor facturación del Grupo EOS sigue siendo Alemania, con una participación del 35,6 por ciento del total de la facturación. La caída hasta los 303,3 millones de euros respecto al año anterior se debe, sobre todo, a la venta de EOS Health Honorarmanagement AG. Aunque en el mercado alemán, sumamente competitivo, la oferta de carteras significativas disminuyó, EOS consiguió, gracias a su extensa experiencia y buena reputación, carteras renovables decisivas y pudo reafirmar su posición de liderazgo. Con un importe total de 236,0 millones de euros, el nivel de inversión superó al del año anterior, sobre todo en el área de deuda sin garantías.

"El éxito en Alemania se debe, sobre todo, a nuestra excelencia operativa y al intenso trabajo de ventas en estrecho contacto con los clientes. Ello, unido a las numerosas iniciativas de digitalización y a nuestra excepcional reputación, también en protección de datos, nos convierte en uno de los socios más fiables y atractivos", dice Andreas Kropp, miembro de la Junta Directiva del Grupo EOS y responsable de Alemania. "Para ello, y para garantizar que sigamos siendo una opción de futuro, invertimos enfocándonos en nuestras áreas más importantes: empleados, cultura y tecnología".

El claro aumento de la facturación en Europa oriental llevó a un año de récord

En la región de Europa oriental, EOS alcanzó un máximo histórico de facturación, llegando a 266,7 millones de euros, 63,6 millones más que el año anterior. Esto puede atribuirse en gran medida a ingresos mucho más elevados por las adquisiciones de deuda, sobre todo en Rusia y Polonia. Pero la facturación creció considerablemente también en Croacia, Hungría, Serbia y Bulgaria. A esto se sumaron otros factores fundamentales, como la consolidación del software de gestión de cobro «Kollecto +» y, por tanto, la mejora de la eficiencia en la gestión de créditos. Además, el pasado año EOS pudo realizar en Europa oriental importantes transacciones con préstamos dudosos (non-performing loans, NPL). Las mayores inversiones en préstamos dudosos corresponden a Polonia, Croacia, Rusia y Hungría. También Bulgaria compró una cartera de NPL de 350 millones de euros, consiguiendo así la mayor adquisición de cartera de deuda garantizada en el mercado búlgaro.

"Nuestra sólida experiencia local, el trato de tú a tú con los clientes pagadores y la relación de colaboración, a menudo internacional, con nuestros clientes se ven recompensados", explica Marwin Ramcke, miembro de la Junta Directiva del Grupo EOS y responsable de Europa oriental. "Gracias a todo ello pudimos dar un fuerte impulso a la gestión de créditos secured y unsecured y compartir dentro del grupo los conocimientos y el saber hacer. Además, hemos realizado sustanciosas inversiones en adquisición de carteras de deuda secured en Eslovenia y Serbia y ya estamos en condiciones de gestionar de la mejor manera posible la deuda secured y unsecured en todos los países de Europa oriental".

Crecimiento estable en Europa occidental

En Europa occidental, el muy satisfactorio desarrollo operacional de Bélgica, Francia y Austria, hizo aumentar la facturación un 5 por ciento, superando el valor del año anterior. Las compañías regionales de EOS se volvieron a reafirmar, como líderes en compra de carteras de deuda. Destacó sobre todo Francia, a pesar de la difícil situación que sigue existiendo en este mercado, donde se realizaron fuertes inversiones tanto en carteras garantizadas con inmuebles como sin garantizar. También en Bélgica y España se pudo seguir aumentando la actividad de inversión. Así, por ejemplo, EOS Aremas compró al bpost bank un paquete de 47.000 deudas con un valor nominal de 36 millones de euros.

"El Grupo EOS está muy bien posicionado en Europa occidental. Nuestro saber hacer y nuestros muchos años de experiencia, sobre todo en el sector bancario y de las telecomunicaciones, nos convierten en un socio estratégico preferido para nuestros clientes", comenta Andreas Witzig, miembro de la Junta Directiva del Grupo EOS y responsable de Europa occidental y Norteamérica. "Estamos invirtiendo masivamente en big data y analítica de datos, y ayudamos a resolver los problemas relacionados con los NPL. A pesar de la crisis del coronavirus, que ha afectado especialmente a Francia y España seguimos siendo un socio estratégico fiable y preferido en el área de gestión de créditos y adquisición de carteras", confirma Witzig.

Crecen las inversiones en Norteamérica

Con un aumento de la facturación de 2,6 millones de euros, la región de Norteamérica superó ligeramente, en un cinco por ciento, el nivel del año anterior. En Estados Unidos compensó, sobre todo, la estrategia de adquisición de cartera de créditos, donde EOS invirtió un total de 28,8 millones de euros, es decir, casi 4 millones más que el año anterior. En Canadá la facturación fue notoriamente superior a la del ejercicio 2018/19 y, por tanto, por encima de lo esperado. Aquí se pudo seguir intensificando, sobre todo, la orientación al negocio de gestión de créditos.

"El mercado norteamericano no es un entorno fácil para el Grupo EOS, pero Canadá evoluciona muy satisfactoriamente", comenta Andreas Witzig, miembro de la Junta Directiva del Grupo EOS y responsable de Europa occidental y Norteamérica. "Allí nos hemos convertido en los últimos años en uno de los líderes del mercado de gestión de créditos y en 2019/20 hemos superado claramente las expectativas de facturación y resultados. Esto es algo que nos enorgullece a nosotros y a nuestro equipo canadiense. En Estados Unidos, la intensificación de la inversión en adquisición de cartera muestra tendencias positivas. En el actual ejercicio queremos continuar esta línea", añade Witzig.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lefebvre recibe el reconocimiento internacional por su política de teletrabajo Devo consigue niveles históricos de ingresos y crecimiento de clientes En verano, los oídos también necesitan protección Lab Cave Games y SunnySide Studios anuncian un acuerdo para desarrollar un título para dispositivos móviles La "ameba comecerebros", un parásito mortal y silencioso, según Piscinas Lara