Lab Cave Games y SunnySide Studios anuncian un acuerdo para desarrollar un título para dispositivos móviles

martes, 4 de agosto de 2020, 14:26 h (CET) La división de SunMedia desarrollará y publicará un título para dispositivos móviles basado en la popular serie animada Superzoo Lab Cave, la división de SunMedia experta en Mobile Growth y optimización de apps, anunció recientemente un acuerdo con Sunnyside Studios que hará que Lab Cave desarrolle, publique y administre su nuevo título basado en la serie animada infantil Superzoo.

Lab Cave, los expertos en Mobile Growth, han trabajado en más de 700 apps móviles y aprovecharán su tecnología, conocimiento y experiencia en el crecimiento de aplicaciones móviles para llevar los populares personajes animados de SunnySide a los dispositivos móviles.

SunnySide Studios produce contenido educativo y original para niñas y niños de hasta seis años, con animaciones populares que incluyen Groovy the Martian y Superzoo. Su contenido es visto en más de 50 países en todo el mundo, con millones de visitas en línea. Los personajes de SunnySide son reconocidos por niños y padres por igual.

El acuerdo canalizará la experiencia especializada de Lab Cave en ASO, CRO, monetización y mediación de anuncios en una aplicación que ofrece la reconocible IP de SunnySide enfocada en juegos amigables para los niños. Este último partnership se suma al reciente acuerdo entre Zinkia y Lab Cave para crear nuevos títulos con su famoso personaje Pocoyo.

"Estamos muy contentos de asociarnos con un estudio de la calidad de SunnySide", anunció Luis Bertó, Head of Marketing and Business Development de Lab Cave. “Sus personajes amigables para niños son conocidos en todo el mundo y estamos encantados de desarrollar una aplicación que se adapte a su audiencia. En nuestras conversaciones quedó claro que compartimos muchos valores similares y esperamos desarrollar nuevos títulos dignos de la propiedad intelectual de SunnySide".

"Hemos estado explorando la creación de juegos con nuestros personajes y Lab Cave es el socio adecuado para hacerlo", dijo el CEO de Sunnyside Studios, Elías Moreno. "Gracias a ellos podemos centrarnos en crear más contenido de calidad, ya que ofreceremos nuevas formas en que los niños y los padres puedan disfrutar de nuestros personajes en todo el mundo".

Para obtener más información sobre los servicios de 360 mobile growth de Lab Cave, visite LabCaveGames.com. Para obtener más información sobre Sunnyside Studios y sus creaciones, visite la página de Groovy El Marciano en YouTube.

