Gamelearn impulsa el game-based learning entre los profesionales de RR. HH. en su escuela de verano

martes, 4 de agosto de 2020, 14:03 h (CET) En plena expansión de su catálogo de serious games y de su modelo de suscripción, la plataforma líder en capacitación con videojuegos ha querido aprovechar los meses estivales para hacer lo que mejor sabe: compartir conocimiento de forma divertida La compañía especializada en el desarrollo ‘juegos serios’ online ha planificado para los próximos meses más de 70 webinars interactivos y gratuitos, en varios idiomas (español, inglés y francés), en torno a tres grandes bloques temáticos: la formación en liderazgo, la formación en compliance y las ventajas del game-based learning como metodología de aprendizaje. Estos son los enlaces a las páginas desde las que inscribirse, dependiendo del idioma y de la localización, en el caso del español: Español (Europa) " Español (LATAM) " Inglés " Francés

Dar a los líderes los recursos que necesitan en tiempos inciertos

Dentro del primer gran bloque de sesiones online, dirigido a impulsar las capacidades de liderazgo, el principal objetivo es guiar a los asistentes en el el re-skilling de los mánager de cualquier organización, para afrontar así los retos de la nueva normalidad.

Hay previstas varias sesiones sobre coaching y cómo ayudar a los mandos intermedios a motivar a sus equipos, algo especialmente complicado cuando estos trabajan en remoto. Además, se han organizado webinars dedicados a la delegación efectiva y a la correcta gestión del feedback para lograr objetivos comunes.

En la agenda de todos estos eventos se incluirá una demostración en directo de los serious games que la compañía ha desarrollado para trabajar cada una de las citadas habilidades: coaching, delegación y feedback eficaz.

Ayudar a construir empresas más seguras y responsables

La otra categoría temática de esta particular escuela de verano es la relativa a la formación en compliance o cumplimiento de las normas que afectan a la empresa y a su plantilla. El contenido de este tipo de formaciones suele resultar árido para muchos empleados, por eso en Gamelearn quieren trasladar un mensaje de esperanza a los responsables de impartirlas: es posible innovar con éxito en estas capacitaciones.

Los videojuegos pueden convertirse en la manera más efectiva de trasladar esta clase de contenidos de obligatorio conocimiento para los trabajadores y los webinars de este bloque pretenden demostrarlo. Se hablará de ciberseguridad y prevención de blanqueo de capitales, pues la compañía cuenta con dos serious games dedicados a estas temáticas en su catálogo. Pero el programa también cuenta con sesiones para ayudar a los asistentes a personalizar un videojuego con el contenido que requieran en cada momento.

El game-based learningno es el futuro, es el presente

El tercer bloque de webinars que integra la escuela de verano de Gamelearn se dirige a desgranar los beneficios del game-based learning como modalidad formativa que asegura el éxito de una capacitación 100% online, con un porcentaje de engagement que supera al de cualquier curso de e-learning tradicional.

Los tres webinars que constituyen esta categoría, que también dispondrán de varias convocatorias, se centrarán en la metodología y sus ventajas, en la forma en la que medir el ROI de los cursos y, finalmente, en la posibilidad que ahora ofrece Gamelearn de crear videojuegos propios, gracias a su herramienta de autoría Editor.

Esta es sin duda una de las más audaces apuestas de Gamelearn para este año repleto de desafíos. Editor pretende revolucionar la formación corporativa online y hacer posible que, gracias a la experiencia acumulada por la compañía en 15 años, el game-based learning sea accesible para quien quiera transformar su contenido en un videojuego, sin necesidad de conocimientos de programación y a un precio asequible.

La escuela de verano de Gamelearn pretende así convertirse en una mano amiga para todos los profesionales dedicados a la formación en empresa, esos que en los últimos meses han trabajado incansablemente para adaptarse a una situación nunca antes vivida. Con el respiro que habitualmente trae el verano, Gamelearn quiere ofrecerles la oportunidad de refrescar y relajar su mirada con un nuevo horizonte, el de la gamificación y los videojuegos pensados para hacer su trabajo más fácil.

Sobre Gamelearn

Gamelearn es la plataforma líder en formación con videojuegos. La empresa de origen español, fundada por Ibrahim Jabary, Mai Apraiz y Eduardo Monfort, ha revolucionado el sector de la formación para empresas con la metodología game-based learning, viendo su trayectoria reconocida con numerosos premios. Gamelearn ha colaborado en proyectos para comunicar, formar, sensibilizar y desarrollar a más de 300.000 empleados en alrededor de 3.000 organizaciones de todo el mundo.

