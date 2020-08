El gel hidroalcohólico, el mejor aliado contra los gérmenes, según Limpieza Pulido Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 14:08 h (CET) La correcta higiene de las manos es actualmente una necesidad real y un aspecto muy importante a la hora de evitar contagios e infecciones. El agua corriente pura es necesaria para una buena higiene, no obstante, no siempre se dispone de ella y esto no debería ser una causa de contagio de enfermedades. Para este problema la solución es sencilla: gel hidroalcohólico Desde el primer contagio de coronavirus SARS COV-2 se han producido alrededor de 28.444 fallecidos. La población, o al menos parte de ella, tiene claro actualmente que una buena higiene de las manos es importante para evitar contagiar el virus. Según la OMS, es de gran importancia lavarse las manos con mucha frecuencia, con agua y jabón o en su defecto, desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.

Tanto el jabón (si se aplica correctamente) como el gel con alcohol, serán suficientes para matar al virus. Cuando se aplican estos productos químicos, la base lipídica del virus se destruye, ya que se disuelve. Esta membrana de grasa no puede, en ningún caso, destruirse simplemente con agua, ya que es impermeable. Según Limpieza Pulido, cuando no se tiene a la disposición el jabón y el agua, es recomendable utilizar gel hidroalcohólico para desinfectar las manos.

Uno de los mejores productos que garantiza la eliminación total de las bacterias, virus y microorganismos es el DERMEX D730. Este gel hidroalcohólico ha recibido, hace poco el reconocimiento de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios como virucida de alta calidad. Además, se pone, sin lugar a dudas, a la altura del DEB INSTANT FOAM, uno de los mejores productos para desinfectar. Por lo tanto, el uso de gel desinfectante es muy recomendable siempre y cuando no sea posible lavarse las manos con agua y jabón. Pero hay que tener en cuenta siempre utilizar productos como DERMEX D730, cuya desinfección es muy efectiva.

DERMEX D730 es un producto antiséptico, bactericida y virucida que limpia y desinfecta sin necesidad de utilizar agua ni antes ni después para aclarar. Gracias a su base de alcohol, DERMEX D 730 se evapora rápidamente y consigue una desinfección perfecta simplemente aplicando 3 ml. de producto (una cantidad que se consigue con solo dos pulsaciones) y frotando durante 30 segundos. Este producto no es perjudicial para la piel y por ese motivo se puede utilizar todas las veces que sea necesario.

Miles de personas mueren diariamente a causa de infecciones contraídas debido a una mala higiene. Las manos, la principal vía de transmisión de microorganismos, deben recibir una buena desinfección. En cualquier caso es necesario el uso de desinfectantes en caso de tocar objetos públicos. No obstante, si las manos están visiblemente sucias, el agua y jabón es imprescindible para una buena higiene.

