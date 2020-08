Worldline Iberia, a través del proyecto Nextcare desarrolla una app de telemedicina Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 13:11 h (CET) Worldline [Euronext: WLN], líder del mercado europeo en medios de pago y transacciones electrónicas, a través de su centro de excelencia dotado de competencias clave en soluciones móviles, y como socio del consorcio del proyecto NextCare, ha diseñado y desarrollado una aplicación móvil de telemedicina, validada exitosamente mediante un piloto de más de 4 meses con usuarios del Hospital Clínic de Barcelona a través del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) Nextcare es un proyecto de innovación perteneciente a la comunidad Healthcare RIS3CAT liderado por Biocat y que finalizó el pasado mes de enero. El objetivo ha sido avanzar en el codiseño, desarrollo, implementación y evaluación de un nuevo modelo de atención integral para la gestión de pacientes crónicos a través del uso de herramientas colaborativas y de autogestión tanto para profesionales como para pacientes con el fin de facilitar las interacciones entre ambos. El proyecto NextCare cuenta con el apoyo de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña, ACCIÓ, y está cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa operativo FEDER de Cataluña 2014-2020.

Como consecuencia del aumento en la esperanza de vida, el consiguiente envejecimiento de la población y la prevalencia de ciertas enfermedades crónicas relacionadas con la edad, uno de los mayores desafíos hoy en día es poder garantizar una atención sanitaria adecuada y sostenible en el tiempo. En este ámbito, la transformación digital de los sistemas de atención al paciente es la oportunidad para abordar el actual reto mediante la implementación de herramientas tecnológicas que faciliten la autogestión y monitorización de la salud. La conectividad entre pacientes y especialistas médicos, el acceso a un diagnóstico preventivo y el tratamiento con una medicina más personalizada y precisa permitirá a su vez optimizar costes y recursos en el ámbito sanitario.

La solución de telemedicina Health Circuit, desarrollada por Worldline, permite:

A pacientes ponerse en contacto con especialistas médicos para informar sobre el estado de salud, indicando el tipo de síntoma que están experimentando, la intensidad y el tiempo desde que apareció.

Facilitar a los profesionales sanitarios el seguimiento continuo de pacientes con algún tipo de enfermedad crónica a través de visitas virtuales mediante videollamada, envío de documentos compartidos, recordatorios de planes de acción previamente acordados con el paciente, etc., con la consiguiente mejora de los resultados de salud.

Su potencial se puede aumentar en el futuro con el uso de asistentes inteligentes o dispositivos médicos y/o wearables para guiar a pacientes y profesionales a través de procesos de atención más complejos, brindando apoyo en la toma de decisiones.

A diferencia de otras soluciones, Health Circuit no es una plataforma más de Salud sino una solución que permite interconectar plataformas ya existentes focalizándose en la parte de comunicación entre sanitarios y pacientes. Son múltiples los beneficios ofrecidos por una solución de telemedicina como Health Circuit. Entre otros, cabe destacar la rapidez y facilidad de acceso a la atención médica por parte de pacientes, la reducción de tiempo y costes asociados al desplazamiento, así como la disminución del número de ingresos y reingresos gracias al seguimiento continuado de pacientes crónicos.Durante la prueba piloto llevada a cabo en el Hospital Clínic de Barcelona, en general, la satisfacción de ambos roles involucrados (pacientes y profesionales de la salud) ha sido muy positiva. Los pacientes seleccionados han evaluado positivamente la posibilidad de contactar a sus especialistas sin tener que abandonar su lugar de residencia. En cuanto a los especialistas médicos, vale la pena destacar una mejor optimización del tiempo, así como la necesidad de no instalar o integrar nada con sus sistemas hospitalarios.

Santi Ristol, Director del Mobile Competence Center de Worldline Iberia, señala que: "Soluciones como Health Circuit dotan de herramientas digitales a los profesionales sanitarios para proporcionar una mejor continuidad asistencial a los pacientes sin la necesidad de que estos realicen desplazamientos innecesarios”.

