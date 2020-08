El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa recibe la Insignia de Oro de AERGI

El COEGI se convierte en la primera entidad en recibir este reconocimiento. La única persona en recibir este premio ha sido el Dr. Francisco Pascual Pastor, a la sazón Presidente de Socidrogalcohol. La Presidenta, Pilar Lekuona, fue la encargada de recoger el premio en el evento de ayer en la sede de AERGI. El Presidente de AERGI, Josean Fernández, subraya que "si nuestro humilde homenaje sirve para incrementar su fuerza y sentirse más queridas, lo habremos logrado" La Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI), Pilar Lekuona, recogió ayer, la Insignia de Oro que ofrece la Asociación de Alcohólicos en Rehabilitación Gipuzkoa (AERGI). Esta insignia representa “el máximo galardón que concede la Asociación a quienes se significan en la labor de ayudar a otros”, afirma su Presidente, Josean Fernández.

El evento tuvo lugar ayer, a las 19.30 horas, en la sede de AERGI ubicada en Lasarte. El homenaje acogió, dentro de la capacidad de aforo de la sede y de las normas de seguridad establecidas, a enfermeros y enfermeras que se quisieron hacer visibles en un homenaje tan especial para el colectivo.

En palabras de Josean Fernández, Presidente de AERGI, la Junta de Gobierno de la Asociación ha decidido entregar su Insignia de Oro al Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa por ser “un referente vital en la ayuda a las personas con adicciones. Desde esa sensibilidad, y ante el esfuerzo sobrehumano y poco agradecido que ha tenido el colectivo en la pandemia Covid-19, desde nuestra pequeña asociación nos planteamos que teníamos que reconocer ese esfuerzo con lo mejor que tenemos”.

La Insignia de Oro es, sin duda, el más preciado reconocimiento público de la Asociación, que solamente tiene concedido un profesional de renombre internacional en el campo de la rehabilitación de adicciones y, también autor de varios libros y de artículos científicos, el Doctor en Medicina, Francisco Pascual Pastor, a la sazón Presidente de Socidrogalcohol: Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías.

La colaboración entre ambas entidades es muy estrecha, ya que AERGI forma a las enfermeras guipuzcoanas en adicciones. “En la actual situación no hemos podido sacarle demasiado jugo al acuerdo puesto que ha habido que aplazar y/o suspender los cursos programados para este año. Espero que podamos hacerlo este otoño vía online, ya que invitamos a Pilar y a Miriam a presenciar una de las terapias online que realizamos durante el confinamiento y me trasladaron una opinión muy positiva de la experiencia”, señala el Presidente.

Pilar Lekuona, por su parte, no dejó pasar la oportunidad para reivindicar el papel de la Enfermería en la recogida del premio. “Si no tenemos salud no hay economía que valga, es momento de invertir en recursos humanos para atender y garantizar la seguridad y los cuidados profesionalizados a todas las personas y pacientes”.

“Cuidar a los profesionales que cuidan”

“Sin ellos y ellas -declara Josean Fernández- nada de lo que se ha conseguido para hacer remitir la pandemia hubiera sido posible. Nosotros sabemos muy bien lo que es una mirada amable, aunque esté debajo de cuatro mascarillas. Son los ángeles de la salud. Siempre lo han sido y siempre lo serán. Parece que se avecinan de nuevo malos tiempos y estoy más que seguro que ellas y ellos no fallarán. Nunca lo hacen. Si nuestro humilde homenaje sirve para incrementar su fuerza y sentirse más queridas, lo habremos logrado. Ese es el motivo. Que se sientan queridas. Mucho”, culmina Josean Fernández, Presidente de AERGI.

“La tecnología nos ayudará en el diagnóstico, en controlar la salud de las personas y en los tratamientos -añade Pilar Lekuona- pero no va a sustituir a la atención y el trato humanizado. Eso es cuidar a los profesionales que cuidan”, sentencia la Presidenta del COEGI. //