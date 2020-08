Climnatur.com, una gran apuesta para la instalación de sistemas ecológicos Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 12:59 h (CET) La empresa Climnatur se ha coronado como la mejor de las empresas de instalación de sistemas de climatización ecológicos en la ciudad de Sevilla, gracias a sus más de 20 años de experiencia en bioclimatización e instalaciones mediante sistemas evaporativos Este proceso natural del frío puede mantener el confort térmico en los edificios de una manera mucho más ecológica y respetuosa con el medio ambiente, gracias al ahorro en el consumo de energía.

No solo se promueven los servicios globales para el medio ambiente y el planeta, sino que el ahorro también elimina olores y bacterias debido al intercambio de aire. Contar con uno de estos sistemas en un edificio es un auténtico lujo, además de una colaboración directa con la conservación del planeta.

Dentro de su página web climnatur.com, los usuarios podrán obtener mucha más información de interés sobre estos procesos.Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado se han diseñado para garantizar el confort térmico de las personas. Estos sistemas se usan en diferentes establecimientos, aparte de viviendas, también pueden encontrarse en edificios comerciales, complejos industriales, etc. Es por este motivo que hay diferentes sistemas que se van adaptando a cada edifico.

Dentro de la plataforma , los usuarios podrán conocer de primera mano cuáles son los tipos de sistemas, de manera que, si desean obtener uno, tendrán una idea más clara de cuál de todos elegir y se asegurarán de tomar la decisión correcta.

Los sistemas de climatización centralizados sirven para una o varias zonas, instalándose en una ubicación central dentro o cerca del edificio. Tienen múltiples puntos de control para ajustar todas las condiciones en zonas distintas. Existen cuatro tipos de sistemas que van variando según las configuraciones mecánicas y su funcionamiento.

La primera es el sistema en dos bloques, el más común, con unas unidades exteriores encargadas del enfriamiento al expulsar aire caliente, y otras interiores que calientan la casa y dispersan el aire con un ventilador. La segunda, es el sistema en dos bloques híbridos, parecidos a los anteriores, pero que pueden alternar entre energía de gas y electricidad.

Después, está el sistema sin conducto, instalado directamente en cada habitación. Por último, los sistemas compactos de calor y aire. Este tiene todos los componentes instalados en una unidad, y son muy fáciles de mantener gracias a sus tamaños compactos.

Este sistema está comprimido y tiene todos los componentes instalados en una unidad. Antes de instalar ninguno de estos sistemas, será necesario contratar a un especialista que le asegure la correcta instalación y mantenimiento y poder disfrutar del producto sin ningún tipo de problema.

