Opinno presenta el informe Comunicar en la nueva realidad

Empatizar con las audiencias y crear sensaciones: dos claves para la comunicación en los entornos digitales A partir de la crisis ocasionada por el coronavirus, las empresas se han visto obligadas a cambiar sus modelos de comunicación pasando de un sistema donde primaba lo presencial a un entorno básicamente digital. Esto ha supuesto grandes retos en la relación con sus clientes y empleados. El webinar organizado por la firma global de innovación Opinno en colaboración de ESIC, Thinking Heads y con la participación de Dircom destacó que el futuro de la comunicación se dirige hacia modelos híbridos que combinen lo presencial con lo digital. Durante este encuentro Opinno presentó su nuevo informe Comunicar en la nueva realidad donde se analizó como abordar estos desafíos.

El valor de lo emocional

La directora de Innovación Abierta en Opinno, Elena Rodríguez, aseguró que una de las fortalezas de los encuentros presenciales es la capacidad de crear sensaciones. Por ello, explicó que el objetivo de dicho informe ha sido poner a disposición de todos una nueva metodología que permita a las empresas mantener el impacto emocional en sus comunicaciones a través de las herramientas digitales para fortalecer e, incluso, crear nuevos vínculos. "Las tecnologías nos ayudan a generar nuevos entornos y llevar a cabo comunicaciones que generen las mismas emociones que antes se daban en el mundo presencial", añadió Rodríguez y recordó que, para crear estos nuevos formatos, los departamentos de marketing y comunicación también deben innovar, perder el miedo a fallar y permitir a sus empleados conectar con otros departamentos para impulsar su creatividad.

"La metodología desarrollada está inspirada en las start-ups que, por naturaleza, están acostumbradas a vivir en la incertidumbre. Por ejemplo, tenemos que buscar audiencias de control que nos permitan testear nuevos formatos, identificar early adopters para probar productos y hacerlos escalables e, incluso, crear prototipos de comunicación", detalló Rodríguez.

Presencial, ¿sí o no?

Durante estos últimos meses, los eventos presenciales se han transformado en eventos virtuales como los webinars. Los ponentes destacaron durante el webinar el formato del webinar ha despertado mucho interés y participación, sin embargo aún no estamos aprovechando todas las herramientas que existen y una de las tareas pendientes es formar a los equipos para ese aprovechamiento digital. Hemos vivido unos meses de aprendizaje forzoso, pero esto no se trata solo de aprender a usar herramientas como Zoom sino de repensar precisamente una metodología. En este punto, los expertos debatieron si lo digital va a sustituir totalmente al mundo presencial y la oportunidad de caminar hacia modelos híbridos.

Los nuevos departamentos de comunicación

La creación de planes de comunicación ante crisis es algo en lo que deben estar al día los departamentos de comunicación, pero los expertos reconocieron que en esta ocasión el coronavirus supuso una gran prueba y destacaron la importancia de la comunicación interna y de la humanidad en una situación como la que estamos viviendo y de mantener a los empleados informados y conectados, así como la importancia que lo digital ha otorgado agilidad en las comunicaciones y la innovación y la creatividad como claves en todos los procesos.

Acerca de Opinno, un nuevo modelo de innovación abierta

