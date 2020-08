Los soportes con ventilación de Ewent mantienen el portátil refrigerado durante el verano Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 11:07 h (CET) El verano es la estación del año en la que más sufren los dispositivos electrónicos debido al aumento de las temperaturas Ewent fabricante reconocido de productos tecnológicos para creación de redes, conectividad y accesorios de PC’s, sabe que mantener el portátil frío en verano es primordial si se quiere alargar su vida útil y garantizar un funcionamiento óptimo.

Las altas temperaturas hacen que los portátiles se calienten en exceso, minimizando su rendimiento e incluso dañándose alguno de sus componentes de forma permanente. Por ello, la marca cuenta con una amplia gama de soportes con ventilador que se adaptan a todas las necesidades (entre dos y cinco ventiladores) y tamaños de pantalla (hasta 17”). Alimentados por USB y con ventiladores silenciosos y patas de goma antideslizante, son muy cómodos y prácticos de usar.

Elegir el adecuado, dependerá de las características del portátil y el uso que se le vaya a dar ya que existen modelos con puertos USB 2.0 adicionales para conectar periféricos como ratones o discos duros, con ángulos de visualización ajustables, ventiladores de distintos tamaños con velocidades ajustables o botón para activar y desactivar el ventilador, entre otras funciones.

Y es que aunque todos los portátiles tienen una rejilla por la que entra el aire y otra por la que sale, utilizar soportes con ventilación, proporciona una segunda vía de aireación al ordenador cuando está en pleno funcionamiento.

Además de utilizar un soporte de este tipo, desde Ewent ofrecen una serie de recomendaciones que se pueden seguir para ayudar a que el portátil no se sobrecaliente:

1. Apagarlo cuando no se utilice. Es de lógica, pero en verano más que nunca es importante.

2. Mantenerlo en un ambiente fresco, evitando la luz directa y otros focos de calor, como lámparas, y si se tiene puesto el aire acondicionado en alguna estancia, ésa será la ideal para trabajar o disfrutar del entretenimiento con el portátil.

3. Colocarlo en un lugar adecuado. Siempre debe estar aireado, por lo que no hay que ponerlo en superficies blandas como cojines, colchones o sobre las piernas y se debe evitar que tenga cosas alrededor como muchos cables u otro tipo de elementos. Y, sobre todo, si va a estar sobre mesas de madera o cristal, es recomendable mantenerlo en un lugar más elevado para que haya varios centímetros de distancia al escritorio.

4. Limpiar de forma regular los filtros de aire para que no se acumule polvo y los ventiladores puedan funcionar de forma correcta.

5. Bajar el brillo de la pantalla, ya que exige mayor rendimiento al equipo.

6. Ajustar el procesador, optimizándolo según el uso que se le vaya a dar. Esto permite ahorrar energía y, por consiguiente, hacer que el ordenador no se caliente tanto. También, se pueden instalar programas específicos que sirven para controlar la temperatura y saber cuáles son los procesos que requieren mayor rendimiento y que, por tanto, más estarán calentando el equipo.

7. Evitar el overclocking ya que generan un aumento del sobrecalentamiento.

En definitiva, toda precaución es poca para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier tipo de portátil en esta época del año y siguiendo estos consejos se puede minimizar su calentamiento y optimizar el consumo de energía del mismo.

