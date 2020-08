Las grandes apuestas del mercado en apps gratis para Windows 10, segun todoprogramas.site Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 10:34 h (CET) En esta ocasión se analizarán las mejores apps gratis para Windows 10. Se ha intentado tener una lista balanceada, con programas fundamentales y que sean fáciles de usar para las personas inexpertas Adobe Photoshop Express

Se trata de una edición simplificada de Photoshop, y fundamentalmente pensada para lograr sacar el mejor partido de ordenadores con pantallas táctiles. Facilita mejorar sus fotos con tan solo unos cuantos movimientos de los dedos, es muy intuitivo, lo que significa que no se encuentran configuraciones escondidas en complicados menús.

Lo que sí se pedirá es que crearse una cuenta de Adobe ID. A cambio, hay numerosas configuraciones simples de edición, y también una sucesión de filtros para diferentes contextos, desde los parecidos a Instagram hasta otros para retocar la piel en los retratos o hacer mejor el color de los panoramas. Además se puede cortar y cambiar el volumen de las imágenes.

Audacity

Se trata de una de las apps de programa libre y de uso gratuito más populares y usadas en el planeta. Este editor y grabador de audio para varias plataformas se encuentra dentro de las mejores elecciones gratis para el trabajo de edición, grabación, creación de efectos, transformación de audio, etc.

Audacity se puede utilizar en Windows, Linux y macOS, y tiene sustento para plugins con los que mejorarlo, calidad de sonido de 16, 24 y 32 bits, y facilita importar, modificar y unir diferentes ficheros de audio. Además se pueden exportar las grabaciones en numerosos tipos de formato, introduciendo el poder exportar numerosos ficheros a la vez.

Calibre

Si se siente fascinación por los ebooks, Calibre es sencillamente una aplicación imprescindible. Con ella se puede administrar la librería virtual, y transformar sus libros electrónicos en diferentes formatos.

Además facilita descargarse periódicos online, sus webs preferidas o leer desde la misma aplicación. Se pueden llevar a cabo búsquedas en diccionario, ver los libros de su PC o el eBook conectado. Todo ello utilizable para Windows, macOS y GNU/Linux.

Dashlane

Hay varios administradores de claves en el mercado, y aunque las resoluciones nativas como el administrador propio de Chrome ya tienen la posibilidad de guardar contraseñas, si se encuentra buscando un administrador algo más sofisticado, con buen diseño y que se integre con todo Windows y sus aplicaciones, Dashlane se encuentra dentro de las más utilizadas. Tanto por su diseño como por sus configuraciones y compatibilidades.

Posibilidad de registrarse con una cuenta gratis. Una vez instalada la aplicación, se puede utilizar para administrar sus claves, el autocompletado de formularios y datos de pago.

Gimp

Antes se hablaba de la edición simplificada y gratis de Photoshop, ahora se menciona a este maravilloso programa que no le tiene nada que envidiar. GIMP es una opción no a Photoshop Express, sino al Photoshop de pago, y da muchas configuraciones destacadas de edición de manera completamente gratis.

La aplicación es de código abierto, y tiene ediciones para todos los S.O.. Edición de imágenes, capas, máscaras, selecciones múltiples, canales, automatizaciones y, si no se tiene bastante, la oportunidad de agregar scripts y plugins para hacer mejor sus funcionalidades.

KODI

Kodi se encuentra dentro de las apps más populares para transformar su PC en un centro multimedia en el que ver con una plataforma de trabajo limpia y clara toda clase de contenidos. Su código es libre, y tiene ediciones tanto para Windows como para GNU/Linux, macOS, iOS, Android, Raspberry Pi y básicamente para algún otro que necesite.

Es una aplicación completamente modular que se puede adaptar a medida. No sólo porque tiene temas para cambiar su plataforma de trabajo, sino porque además tiene un sistema de add-ons con los que agregarle diversos tipos de funciones. Con ellas se puede observar en diferentes canales de tv por medio de Internet, exhibir conjeturas meteorológicas, o conectarte a servicios como Plex, SoundCloud o YouTube.

