6 de cada 10 españoles, preocupados por no poder tener una jubilación cómoda, según Intrum Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 09:03 h (CET) España, entre los 10 países en los que la pandemia ha afectado más al ahorro destinado a este periodo La jubilación sigue siendo una de las principales preocupaciones para los españoles, más ahora tras la crisis provocada por la COVID-19, tal y como refleja la edición Especial del Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, empresa líder en gestión de créditos y activos. Según este estudio, elaborado para analizar el impacto de la pandemia en las finanzas personales de los ciudadanos de toda Europa, el 43% de los encuestados españoles asegura que, desde la llegada de la COVID-19, está ahorrando menos que antes para el futuro, y 2 de cada 10 son incapaces de guardar algo de dinero cada mes.

Estos datos, conllevan además una inquietud añadida para los españoles ya que 6 de cada 10 encuestados reconocen estar preocupados por no poder tener una jubilación cómoda (56%), dos puntos porcentuales por encima del promedio europeo, situado en el 54%.

Si se profundiza en este sentimiento mayoritario, son las mujeres las que muestran un mayor nivel de preocupación. Y es que mientras que el 62% del género femenino está preocupada por su jubilación, este porcentaje desciende hasta el 50% en el caso de los hombres.

Por edades, son los jóvenes de entre 18 y 21 años los que miran su jubilación con mayor inquietud (83%), seguidos de las personas con edades comprendidas entre los 45 y 54 años (73%). Un dato bastante razonable teniendo en cuenta que, según el informe de Intrum, este segmento de edad se sitúa entre los que menos ahorran para su jubilación.

España, entre los 10 países en los que la pandemia ha afectado más al ahorro futuro de sus ciudadanos

El clima de incertidumbre generado por la COVID-19 ha incidido directamente en la situación financiera de los ciudadanos europeos, reduciendo sus previsiones de ahorro a largo plazo. Tanto es así que España se encuentra entre los 10 países en los que el ahorro futuro de sus ciudadanos se ha visto más afectado por la crisis económica derivada de la pandemia, cuatro puntos porcentuales por encima del promedio europeo (39%).

Polonia encabeza el ranking de los más afectados. El 64% de su población reconoce ahorrar menos para el futuro como consecuencia de la COVID-19, seguido de Hungría (56%), Italia (53%) y Grecia (52%); mientras que Francia y Alemania se sitúan por debajo de la media europea, con un 38 y 37% respectivamente.

En el extremo opuesto se encuentra Dinamarca. Un país en el que únicamente 1 de cada 5 daneses (18%) reconoce ahorrar menos dinero a largo plazo tras la pandemia.

¿Cuál es la situación actual de los jubilados españoles?

El estrés derivado de la incertidumbre que provoca no saber si se tendrá una cómoda jubilación, aumenta cuando se observa la situación en que viven los mayores de 65 años en la actualidad. Y es que, según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, casi la mitad de los jubilados españoles (43%) tiene disponible menos del 5% de su pensión tras pagar las facturas. Una cifra 28 puntos superior a la media europea y la más alta de España si se compara con el resto de segmentos de edad.

Esta situación ha propiciado que 1 de cada 5 jubilados haya pedido dinero prestado durante el confinamiento para pagar sus facturas y un 21% asegura haberse endeudado para cubrir sus gastos diarios.

Ante este escenario, se puede afirmar que la COVID-19 ha dañado aún más el bienestar financiero de este grupo generacional. De hecho, si se pregunta a los mayores de 65 años cómo ha variado su bienestar financiero en los últimos 6 meses, lo tienen claro: 4 de cada 10 (43%) afirman que se ha reducido. De ahí la importancia de concienciar a las generaciones más jóvenes de la necesidad de ahorro para su jubilación.

