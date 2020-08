"Recicla y suma", la APP que ya paga en España por reciclar Comunicae

lunes, 3 de agosto de 2020, 12:07 h (CET) La empresa creadora de la "Pensión por Consumo" y ganadores del ODS 8 de la Red Española del Pacto Mundial, irrumpen con un modelo autónomo, independiente y autofinanciable, que paga al consumidor por reciclar cada día. Se recompensan al consumidor, cantidades que van desde los 0,02€ hasta el euro, en dependencia del tipo de reciclaje, la frecuencia, y la campaña. La empresa, miembro de COEPLAN, arranca con un "Fondo" de Recompensa de la Economía Circular dotado de 1.000.000 de reciclajes prepagado La empresa española Pensumo, promotora de innovadores modelos de negocio encuadrados en la Economía Circular y Top ODS 8 de la Red Española del Pacto Mundial, irrumpe con una nueva propuesta simple pero poderosa: “Tú reciclas, nosotros pagamos”.

El reciclador interesado, puede descargar la APP “RECICLA” y una vez registrado se encontrará con la información de cuántos reciclajes prepagados están disponibles para realizar y con qué residuos. Se comenzará con un millón de reciclajes prepagados (de 0,02€ y hasta 1€). El proceso es una foto a través de la APP en el que aparezca el material que se va a reciclar con el contenedor al fondo, todo ello con una tecnología desarrollada por la startup, que reconoce y analiza las imágenes recibidas, al tiempo que geolocaliza a contenedor y lo asocia con el usuario registrado. El reciclaje será certificado por COLORIURIS, entidad que realiza electrónicamente servicios de confianza para particulares, empresas y administraciones públicas. El desarrollo informático de la aplicación y la plataforma corre a cargo de la joven empresa DINAMK.

Pensumo está encuadrada en COEPLAN: "Coalición de empresas por el planeta".

El consumidor configurará como recibir el pago: su cuenta corriente, abrir una cuenta online gratuita, en el Plan de Ahorro Pensumo… También tendrá la posibilidad de donar directamente su saldo a alguna de las ONGs que se propondrán.

Pensumo tiene la experiencia de más de 60.000 reciclajes incentivados en los últimos dos años con su APP, y ha observado como sus usuarios aumentan e interactuan de forma notable con esta llamada a la acción, por ello ha decidido lanzar una APP dedicada exclusivamente a incentivar el reciclaje diario. El nuevo sistema y la nueva APP RECICLA, se lanza al mercado de forma independiente a los monopolios del reciclaje, aunque no se descarta colaborar con ellos.

Lo que hace esta empresa, no tiene que ver demasiado con lo que se hace en otros paises de Europa, donde funcionan los SDR (Sistema de Devolución y Retorno) que efectivamente devuelven el coste del envase a aquellos consumidores que lo retornan en máquinas o comercios, pero que eleva el precio de los productos, al pagar un sobreprecio en el punto de venta y necesita de una Red de Máquinas caras, con capacidad de recuperación limitada y requiere de una logística suplementaria a los contenedores existentes. RECICLA no devuelve el dinero del envase: paga por reciclar.

Se ha abierto la web www.reciclaysuma.com para que los usuarios puedan descargar la Aplicación, y las marcas puedan adquirir los “Packs de sostenibilidad” en los que cualquier empresa independientemente de su tamaño puede patrocinar reciclados y lanzar su mensaje al consumidor desde 36 Euros, que suponen por ejemplo, el patrocinio de 1000 reciclajes en un área reducida (un Código Postal, un pueblo…). Un millón de reciclajes, tiene un coste de 30.000 Euros para el partner, y consigue un mínimo de 1 millón de interactuaciones con consumidores digitales, proactivos, y preocupados por el medio ambiente.

