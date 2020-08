Cuánto se tarda en amortizar un panel solar según Gilabert Miró Comunicae

lunes, 3 de agosto de 2020, 09:31 h (CET) Si se ha planteado instalar un panel solar o varios que proporcione energía solar ecológica y autónoma, pero se quiere saber el tiempo que se tarda en amortizar dicha instalación para calcular si compensa o no. En este artículo explican las pautas necesarias para que se pueda calcular dicho tiempo en base al tipo de instalación fotovoltaica que se elija instalar ¿Cómo elegir la mejor instalación de placas solares?

Para conseguir una instalación de placas solares eficiente, desde Gilabert Miró se recomienda que se contacte con empresas especializadas en el sector. Los profesionales conocen los factores que se deben tener en cuenta para ofrecerte un estudio personalizado como, por ejemplo, los metros de la v ivienda, el número de personas que viven en el domicilio, cuántos aparatos eléctricos vas a conectar y la orientación de la vivienda.



La instalación requiere, de forma general, de la colocación de un número determinado de paneles, unas baterías para acumular la energía generada por los rayos del sol y que se pueda utilizar cuando no existe radiación solar y un inversor para transformar la energía recibida en la que se utiliza convencionalmente en los hogares.



¿Merece la pena invertir en una instalación fotovoltaica?

La colocación de una placa solar es una de las formas más eficientes y rentables de reducir los costes de luz. Este tipo de instalación tiene un precio asequible y lo verás amortizado en poco tiempo porque, aunque el precio de las placas solares supone un gasto importante al principio, una vez tengas la instalación terminada, comenzarás a ahorrar energía eléctrica.



La luz cada día está más cara y el uso de paneles fotovoltaicos se ha reducido, por el contrario, hasta en un 70 %. Con este sistema se evita tener que estar pendiente del consumo mensual que se ha realizado, eliminando el gasto de facturas y consumiendo vuestra propia energía. Además, cabe destacar que una vivienda con placas solares revaloriza su precio.



Para hacerse una idea, el precio medio fluctúa entre los seiscientos y ochocientos euros por metro cuadrado de panel pero, normalmente, cuantas más placas instales, menor será el precio del metro cuadrado.



Para saber si resulta rentable, deberás fijarte en el período de amortización para calcular el tiempo que necesitarás para equilibrar el dinero invertido en la instalación con la cantidad ahorrada en facturas mensuales. Por ello, necesitarás conocer el coste final de la instalación y restarle el coste anual de electricidad en un año y, siempre que sea posible, el importe de las subvenciones.



Dependiendo de la zona donde vivas, podrás deducirte en el IBI o adquirir una compensación que ayudará a disminuir notablemente los gastos totales y a reducir el tiempo de amortización. Animan a informarse de todas las ayudas que puede ofrecerte vuestra comunidad autónoma y ayuntamiento local para incentivar la utilización de energías renovables.



¿Cuándo se recupera la inversión de una instalación fotovoltaica?

Para calcular el tiempo que se necesitará en amortizar la inversión de la instalación fotovoltaica, deberemos partir de la base de que consumiremos la misma cantidad que se producirá. Será necesario que dividas el coste del presupuesto facilitado por el técnico experto entre el precio anual de luz que sueles consumir. De esta forma, obtendrás el total de los meses que necesitas para amortizar el dinero invertido.



En conclusión, el panel solar proporcionará energía autónoma y sabiendo que la electricidad aumenta a un ritmo de un 3,5 % cada año, es buena opción plantearte su colocación para disponer de un autoconsumo eléctrico eficaz y satisfactorio. Además de ser una inversión que merecerá la pena económicamente, ayudarás a conservar el medio ambiente.

