DESTINA consigue la inscripción de sus instalaciones de Castilla-La Mancha en el RGSEAA

lunes, 3 de agosto de 2020, 09:42 h (CET)

lunes, 3 de agosto de 2020, 09:42 h (CET) Ha quedado inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) con el número 40.075239/GU, lo que va a permitir a la compañía implementar en su sede de Azuqueca de Henares nuevos servicios que prestar a sus clientes El Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) es el registro único a escala nacional que constituye la base de datos de empresas con autorización para trabajar con alimentos de consumo humano. Pero también -que es lo que tiene que ver con la actividad de DESTINA Logística- lo necesitan todas aquellas que tienen capacidad para almacenar y transportar productos tales como coadyuvantes, esencias, aromas o potenciadores del sabor utilizados de manera habitual en el sector de la nutrición animal y humana.

La calificación RGSEAA de una empresa garantiza que los productos y procesos con los que trabaja guardan unos estrictos controles en materia de higiene y trazabilidad. De no ser así, la empresa es sancionada y se le retira el número de registro y por lo tanto la autorización para ejercer actividad alguna en este sentido.

La inscripción en este registro nacional de DESTINA Logística en Azuqueca de Henares -la empresa ya contaba con ella en otras instalaciones- añade valor a los servicios de almacenaje, transporte y distribución de mercancías que ofrecía hasta ahora en su sede azudense, abriéndolos a nuevos potenciales clientes tanto por espacio como por cercanía y operatividad.

Con servicios no solo de transporte, sino también de almacenaje y distribución, y avalada por todas las acreditaciones afectas a su actividad, a las que ahora se suma esta inscripción RGSEAA en Azuqueca, DESTINA Logística es una empresa innovadora que cuenta con una amplia experiencia en el sector, con la garantía que ofrecen su dilatada trayectoria y experiencia profesional y que va siempre un paso más allá de la norma.

DESTINA LOGÍSTICA es una empresa preparada para cumplir cualquier encargo dentro del sector logístico, desde el transporte de mercancía convencional hasta el de mercancías clasificadas (ADR), pasando por el Almacenamiento de Productos Químicos (APQ con número de registro 3070). Completamente adaptada a la normativa europea, tiene la calidad y la sostenibilidad como referentes. Además, su apuesta por la especialización y las nuevas tecnologías le ha permitido optimizar sus recursos.

