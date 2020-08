Juan Francisco Marín, un escritor de sinopsis breves y relatos rocambolescos La sinopsis, dice: Un abogado cantaor, un noble, un cabaret, un misterio… Nada puede faltar en esta novela. Un relato demencial y esperpéntico para leer de un tirón, si la risa te lo permite Eva Fraile Rodríguez

Juan Francisco Marín nació en Lorca (Murcia) en 1978. Amante del cine, se licenció en Derecho en la Universidad de Murcia. Relatos cortos, reflexiones, desvaríos es su primera obra literaria, a la que le sigue la novelette Labrador a medianoche, un relato esperpéntico que, de alguna manera, define ya la prosa del escritor murciano en su carrera literaria. Es un escritor con un estilo que ya casi creíamos olvidado: el esperpento.



El esperpento ha influido, sobre todo, en el cine, por lo que, a veces, cuesta encontrar obras con unos elementos que señalan de forma tan clara hacia el esperpento. Este es el caso de la obra de Juan Francisco Marín, tanto en Labrador de medianoche como Relatos cortos, reflexiones, desvaríos.



Las obras de Juan Francisco Marín, Labrador de medianoche y Relatos cortos, reflexiones, desvaríos, también podríamos catalogarlas de surrealistas, pero, sobre todo, son argumentos irónicos que pretenden ridiculizar a la sociedad a la par que transmitir un mensaje sobre ella.



Los próximos proyectos a la vista de Juan Francisco Marín incluyen otro libro de reflexiones y relatos y, también, una alocada continuación de Labrador de medianoche. El autor no ha comentado nada acerca de la fecha de publicación. Labrador de medianoche trata de hacer un retrato sarcástico y esperpéntico de la sociedad actual. El grito « ¡AY, LABRADOR, LABRADOR DE MEDIANOCHE!» forma parte del canto de un abogado en sus horas bajas que se convierte en el protagonista de esta novela corta de Juan Francisco Marín.



Relatos cortos, reflexiones, desvaríos, deja atrás el perfil de novela y se presenta como una recopilación de pequeños relatos en donde el autor deja viajar su imaginación. En este caso, la sinopsis es una advertencia: Sin pies ni cabeza, pero con mucho corazón.



Sorprende que las sinopsis de Juan Francisco Marín sean tan escuetas. El escritor apenas da información de su obra, aunque siempre advierte que puede que nos encontremos con un texto rocambolesco.



