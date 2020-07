La importancia de los desinfectantes en España tras el COVID19 según Desinfectante.pro Comunicae

viernes, 31 de julio de 2020, 16:47 h (CET) El COVID-19 es un virus altamente contagioso que ha puesto en perspectiva al mundo entero respecto a los estándares de limpieza, cuidado, y capacidad de respuesta ante una pandemia Si bien es cierto que se han generado una enorme cantidad de lineamientos dirigidos al público para garantizar las medidas biosanitarias de control y desinfección, también lo es que, muchas veces, se han llevado ciertas medidas al extremo, por lo que es importante debatir, por ejemplo, el exponencial aumento uso de los desinfectantes en España tras el COVID19.

Los desinfectantes un arma ante el COVID19

La OMS, ha emitido un comunicado, donde se evidencia la enorme importancia que representa el uso de desinfectantes para mantener asépticas las superficies duras y porosas, comprendiendo la naturaleza del virus, que tiene la capacidad de mantenerse vivo durante algunas horas en dichas superficies.

En ese sentido, también se ha emitido una lista de detergentes y desinfectantes que tienen la particularidad de romper la superficie lipídica que protege el ADN del virus, dejando su ADN expuesto, lo que contrarresta enormemente su capacidad de contagio al exterminarlo, aunado por supuesto, a las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social, y el uso de tapabocas.

Lo positivo vs lo negativo

El uso de desinfectantes, se ha convertido en un arma en la lucha contra el coronavirus, y la sociedad se ha sumado de modo voluntario, y abierto a la desinfección de espacios públicos y privados, edificios, transporte, e incluso en los hogares, además de actuar de modo voluntario, y con conciencia sobre las medidas de seguridad.

Ahora bien, en España y en el resto del mundo, se ha demostrado un evidente crecimiento exponencial en el uso indiscriminado de detergentes y desinfectantes de uso doméstico, motivado por el temor al contagio, así como también, una enorme cantidad de emergencias domésticas de intoxicaciones, lo que llama poderosamente la atención.

Por otro lado, es necesario mencionar que muchos desinfectantes presentes en el mercado no son biodegradables, lo que está causando un detrimento en la calidad del agua, y del suelo.

¿Qué se puede hacer para garantizar el uso eficiente de desinfectantes ante el COVID19?

Ante la pandemia el uso de desinfectantes es necesario, por lo que es recomendable tomar las medidas pertinentes, para que, este uso sea eficiente, y así evitar todo tipo de accidentes. Entre estas sugerencias destacan:

No mezclar desinfectantes con otros productos

Muchas personas mezclan desinfectantes con otros productos con la ilusión de hacerlos más potentes cuando en realidad lo que logran es crear gases tóxicos, y además desmejorar la acción aséptica de los mismos.

Limpiar muy bien las superficies antes de desinfectar

La presencia de residuos de origen orgánico, como restos de comida, sudor, o bebidas, limitan la acción de los desinfectantes. Es por ello, que se hace totalmente fundamental limpiar bien con agua y jabón para retirar cualquier residuo orgánico, y luego incorporar el desinfectante.

Airear los espacios

Muchas de las intoxicaciones domesticas están relacionadas con la falta de aire en los espacios, es por ello, que se recomienda abrir ventanas al momento de aplicar productos químicos.

No usar desinfectantes que no sean biodegradables

Si bien es cierto que muchas personas se encuentran complacidas con la diminución de la polución, también lo es que el embate de contaminación lo está llevando el agua y el suelo ante el uso indiscriminado de productos químicos contaminantes, es por ello que, se recomienda el uso de desinfectantes y detergentes biodegradables.

