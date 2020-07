La actividad en la construcción cayó un 40% en el primer semestre según los datos de Nalanda Comunicae

viernes, 31 de julio de 2020, 16:11 h (CET) Según la plataforma de Nalanda en la que se publicitan cada semana el inicio de las obras públicas y privadas, el sector de la construcción disminuyó un 40% el volumen de obras gestionadas durante el primer semestre respecto al mismo período del año anterior (2.347 de este año frente a las 3.403 de enero/junio 2019) Según la plataforma de Nalanda, compañía que gestiona aproximadamente la CAE del 70% de las grandes obras que se ealizan en España, el sector de la construcción disminuyó un 40% el volumen de obras gestionadas durante el primer semestre respecto al mismo período del año anterior (2.347 de este año frente a las 3.403 de enero/junio 2019).Durante los dos primeros meses de 2020, y antes del obligado parón del sector por la crisis del COVID-19, el volumen de obras se había incrementado un 11% respecto a 2019 y se habían gestionado 488 obras y servicios en cada uno de esos dos meses. En marzo, como consecuencia del estado de alarma, la oferta de obras y servicios bajó a 331 y en abril se publicaron solo 197. En mayo comenzó a recuperarse (351) y en junio se logró el dato más alto del año, con 519 obras gestionadas. La construcción da empleo a casi 1.300.000 trabajadores, según los últimos datos de la EPA.

Esta caída se explica, lógicamente, por la disminución de las obras y servicios gestionados en marzo, abril y mayo con motivo de la crisis del COVID y del estado de alarma. Pero hay un dato que puede invitar al optimismo: la recuperación de la actividad se puede ver que comienza en junio, donde el número de obras y servicios en la plataforma supera ya incluso las cifras de enero y febrero, meses en los que todos los años suele haber mucha actividad.

Madrid acapara la quinta parte del volumen de obras de España gestionadas en la plataforma

Según la plataforma de Nalanda, Madrid, con un 19,4% del total nacional, es la comunidad con un mayor porcentaje de proyectos de construcción en el primer semestre. Le sigue Andalucía, con el 17%; la Comunidad Valenciana, con el 14%; Baleares, con el 7,5; Cataluña, con el 7,3%; País Vasco, con el 6,9% y Galicia, con el 6,3%.

La actividad creció durante Semana Santa y en el puente de mayo por el teletrabajo

Nalanda es la mayor comunidad de contratistas y subcontratistas a nivel nacional. En el capital de la compañía están presentes los grupos de construcción con más volumen de obra, servicios urbanos, y concesiones de nuestro país (FCC, Sacyr, Acciona, Dragados Industrial, etc.) y cuenta con una base de 40.000 subcontratistas de las distintas especialidades constructivas, así como de diversos sectores relacionados como el de energía, industria, minería, logística, etc. Nalanda gestiona cada año la documentación para la Coordinación de Actividades Empresariales y Compliance de la mayoría de las grandes empresas relacionadas con diversas especialidades en ingeniería con grandes necesidades de subcontratación en España.

La compañía tiene una completa radiografía del sector de la construcción a través de las más de 5.000 obras que se publican cada año en su plataforma y que representan, aproximadamente, el 70% de las grandes obras que se realizan en nuestro país. Desde el 13 de marzo la actividad cayó un 30% las dos primeras semanas y un 50% cuando se decretó el paro en las actividades no esenciales. Sin embargo, durante la Semana Santa y, sobre todo, en el puente de mayo, el teletrabajo propició que la plataforma tuviese más actividad este año que en las mismas fechas de 2019. A partir de que el Gobierno decretase la reanudación de las actividades no esenciales, como la construcción, la actividad ha ido recuperándose para alcanzar en junio las cotas más altas del año.

Nota para el editor: Nalanda Global es la multinacional española especializada líder en la gestión documental de coordinación de actividades empresariales, homologación y compliance que proporciona herramientas cloud y aplicaciones para agilizar los procesos y trámites documentales de grandes y medianas empresas de sectores relacionados con la mayoría de ingenierías. La compañía articula la mayor comunidad de contratistas y subcontratistas del mundo y gestiona miles de proyectos para más de 40.000 subcontratas y medio millón de trabajadores en España, Europa y América Latina.

