¿Qué es mejor Divi o Elementor Pro? Según Forodivi.org

viernes, 31 de julio de 2020, 14:39 h (CET) El diseño de páginas webs forma parte del mundo moderno y existen miles de formas para lograr crearlas, para ello los diseñadores buscan las opciones más fáciles, rápidas, pero al mismo tiempo que tengan la mejor apariencia Es por eso que se han creado herramientas como WordPress, que es el gestor de contenido mas usado del mundo por su capacidad de ofrecer una combinación de versatilidad y facilidad de manejo.

Esa capacidad de WordPress de ser versátil y de uso libre ha permitido que desarrolladores de todo el mundo, realicen grandes aportes logrando que las páginas webs sean más hermosas y de mayor calidad. Y unos de esos aportes son los magníficos maquetadores, por lo cual en esta ocasión se pueden comparar dos de gran calidad que son Divi vs Elementor.

¿Qué son?

Son pequeños programas que funcionan en WordPress mejor conocidos como plugin, los cuales tienen por objetivo ayudar a diseñar paginas webs con una apariencia de gran calidad, aun cuando quien este creando el sitio web tenga poco o nada de conocimientos de código.

Aspectos importantes a comparar

Para quienes desean saber cual de los dos es mejor Divi o Elementor, es importante que evalúen sus necesidades y existen elementos destacados que la mayoría debería considerar los cuales serán mencionados a continuación.

Facilidad de uso

Ambos tienen la capacidad de ser muy intuitivos puesto que para ello fueron diseñados, en cualquiera de los casos se puede asegurar que son fáciles de manejar, por eso es importante saber que cada uno tiene su propia metodología de trabajo un poco distinta, lo que quiere decir que en este aspecto cada persona debe decidir cual le parece más agradable.

Precio

En ambos casos la mejor de sus versiones cuesta alrededor de los 199 dólares, pero hay una importante diferencia en la versión más económica debido a que Divi no tiene una versión gratuita, en cambio Elementor cuenta con una versión sin costo fácil de descargar e instalar, esa versión a pesar de que se puede obtener gratis, cumple con muchas características que pueden ayudar a crear un excelente diseño.

Mejores plantillas y diseños

En este caso hay que recalcar que con cualquiera de los dos se puede crear diseños increíbles, pero en la parte de las plantillas hay que mencionar que Divi tiene un numero mas grande de plantillas que a su vez tienen un número más alto de variaciones dentro de las mismas.

Otro aspecto que resalta es que en los diferentes lugares de internet donde se habla de diseño web como foros, grupos de WhatsApp, Telegram o Facebook, es fácil notar que hay más defensores de las plantillas de Divi entre los creadores de sitios webs.

Módulos

Los módulos son esos pequeños detalles que se pueden ir agregando al sitio web por medio de los maquetadores, como el texto los botones, las imágenes, entre otros. En cada uno de los maquetadores existen variedad de opciones, pero lo que hace destacar a Elementor es que aparte de los módulos que trae por defecto, se le pueden agregar nuevas opciones por medio de plugins.

Conclusiones

Adquiriendo cualquiera de los dos maquetadores se va a obtener una herramienta de gran calidad, por ese motivo se puede decir que cada persona debe elegir según sus gustos o el que mejor se adapte al presupuesto.

