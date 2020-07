Atos Digital Cloud Services, un paso más en la eliminación de las barreras de la cloud pública Comunicae

viernes, 31 de julio de 2020, 12:19 h (CET) Atos, líder global en transformación digital, anuncia "Atos Digital Cloud Services", una evolución de los servicios de nube pública administrada de Atos que acaban con las últimas barreras de la Cloud Pública En colaboración con Amazon Web Services, Google Cloud Platform y Microsoft Azure, "Atos Digital Cloud Services", combina la flexibilidad y la rentabilidad de la nube pública con un catálogo de servicios centrados en la modernización de aplicaciones y el análisis de datos basado en la nube. El catálogo se enriquecerá con la colaboración de los clientes, para abordar sus necesidades de negocio específicas.

La adopción de la nube pública comenzó con aplicaciones que no eran de misión crítica y poco a poco las organizaciones comenzaron a migrar sus cargas de trabajo estratégicas y heredadas, aumentando sus inversiones en servicios de nube pública en una media del 23,3% entre 2019 y 2023, según el último estudio de IDC [1]. Sin embargo, este impulso acelerado hacia la nube plantea nuevos desafíos, ya que las aplicaciones heredadas y algunas cargas de trabajo de misión crítica no fueron diseñadas para ejecutarse en entornos en la nube.

Atos Digital Cloud Services resuelve estos desafíos gracias a un diseño que hace frente a migraciones complejas y permite a las empresas aprovechar todo el poder de hiperescala de la nube para todo tipo de cargas de trabajo y datos gracias a sus capacidades y servicios únicos de extremo a extremo de pila completa.

Atos Digital Cloud Services se beneficia de la probada experiencia de Atos en Cloud Computing, de sus alianzas estratégicas con proveedores líderes de servicios en la nube y de un profundo conocimiento de las necesidades del cliente, mejorado por su enfoque SPRING en las industrias. Como número 1 en Europa y líder mundial en ciberseguridad, Atos también actuará como la "última milla confiable", aplicando un enfoque único y consistente que aborde todas las preocupaciones de los clientes sobre la seguridad de la nube pública, como el acceso seguro a los datos, la localización crítica de datos, y el cumplimiento de las regulaciones globales y locales.

Wim Los, SVP Cloud Enterprise Solutions de Atos señala que “La nube pública ofrece grandes beneficios a las organizaciones, combinando arquitecturas adaptables, altamente escalables y confiables con un modelo comercial de pago por uso. Cuando se aprovecha correctamente, es un poderoso aliado para la transformación digital. Con su conjunto integral de herramientas y la flexibilidad de un enfoque de cross-hyperscaler, Atos Digital Cloud Services permite a los clientes innovar y centrarse en su negocio principal, dándoles una ventaja competitiva en la economía de datos actual".

Experiencia probada en la nube

Atos aporta su importante experiencia y capacidad en el desarrollo de infraestructura y servicios en la nube, reforzado por la reciente adquisición de Maven Wave, una firma de consultoría de negocios y tecnología con sede en EE. UU. especializada en ofrecer soluciones de transformación digital para grandes empresas. Con capacidades mejoradas de ingeniería de datos y entrega de servicios digitales, Atos ayuda a los clientes en su viaje hacia la transformación con más de 5.500 expertos en la nube, 30.000 expertos en aplicaciones y más de 3.200 certificaciones técnicas en la nube en AWS, Google Cloud y Microsoft Azure. Atos también se posiciona como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para la externalización de centros de datos y los servicios gestionados de infraestructura híbrida para Europa (noveno año consecutivo) y Norteamérica (cuarto año consecutivo).

