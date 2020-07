WALLIX lanza la solución WALLIX Authenticator, su nueva herramienta de autenticación de múltiples factores Comunicae

viernes, 31 de julio de 2020, 12:03 h (CET) WALLIX Authenticator es una solución de autenticación de múltiples factores (MFA) que prueba la identidad de los usuarios que acceden a la infraestructura, aplicaciones y datos de la compañía WALLIX, compañía de ciberseguridad europea especializada en la gestión de accesos privilegiados (PAM), ha anunciado el lanzamiento de WALLIX Authenticator, su nueva solución de autenticación de múltiples factores. A medida que los ciberataques aumentan con la proliferación del acceso remoto y el teletrabajo, los riesgos cibernéticos asociados a la transformación digital están aumentando con la migración de los sistemas informáticos a la nube, el desarrollo de objetos conectados, la masificación de datos y los grandes datos resultantes. Estos nuevos usos multiplican los accesos remotos que traen nuevas vulnerabilidades fácilmente explotables por los ciberdelincuentes.

WALLIX, empresa experta en seguridad de identidad y acceso, ayuda a las organizaciones a manejar y proteger todas las claves de acceso donde quiera que estén - dentro de la red de la empresa, en remoto o en la nube - a través del acceso a la infraestructura y cuentas privilegiadas con WALLIX Bastion, el acceso a las estaciones de trabajo con WALLIX BestSafe, y el acceso a las aplicaciones de negocio con WALLIX Trustelem. WALLIX Authenticator enriquece la gama de soluciones de WALLIX para proporcionar un nivel esencial de seguridad con la gestión de la identidad de todos los usuarios, y así extender la confianza a todo el perímetro de la organización.

¿Eres realmente quien dices ser?

Con WALLIX Authenticator, cuando un usuario se conecta se le pide que proporcione varias formas de identificación, como introducir un código desde un teléfono móvil o escanear una huella dactilar además del nombre de usuario y la contraseña. El requisito de autenticación múltiple es una forma rápida y sencilla de limitar el robo de identidad y asegurar que los datos de la empresa están seguros. Con el concepto actual de la empresa extendida, ya no es posible establecer una confianza basada únicamente en las redes y los terminales utilizados. El principio de Zero Trust debe aplicarse a todos los accesos con un control sistemático de la identidad de los usuarios conectados.

“WALLIX Authenticator se integra sin problemas en los entornos de nuestros clientes, independientemente de las aplicaciones o usos, mientras que proporciona a los usuarios una experiencia sin fricciones y fácil de usar. Su naturaleza complementaria con nuestra solución de acceso privilegiados y la plataforma de creación de identidades crea un valor añadido inmediato en el mercado para nuestros clientes y socios. En un momento en que el acceso remoto y el teletrabajo están transformando masivamente nuestra forma de trabajar, hemos optado por el mejor compromiso de agilidad/seguridad que podíamos ofrecer, tanto para las grandes organizaciones como para las pequeñas empresas que buscan un retorno de la inversión inmediato”, comenta Jean-Noel De Galzain, CEO de WALLIX.

WALLIX Authenticator, distribuido a través de una red internacional de socios

Al incorporar WALLIX Authenticator a su portfolio, WALLIX está incorporando una nueva cadena de valor de ciberseguridad a su red de distribuidores y partners. Los socios se benefician del soporte de WALLIX para comercializar y desplegar autenticación fuerte a través de las soluciones existentes de WALLIX o como un producto independiente.

WALLIX Authenticator es una tecnología certificada por CSPN impulsada por InWebo, un socio histórico de la red de la alianza WALLIX, y de la cual WALLIX puede aprovechar una fuerte experiencia de autenticación de alto nivel.

Xavier Lefaucheux, VP Global Channel, explica: “El dinamismo de nuestra red de socios y nuestra capacidad para apoyarlos en la comercialización de nuevas soluciones ya está dando sus frutos: en cuestión de semanas, WALLIX Authenticator se ha desplegado en el sector público y la telemedicina”.

