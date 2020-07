Beauté Mediterránea: ¿Maskné tras usar la mascarilla? Sérum y crema pueden ser la solución para tratarlo Comunicae

viernes, 31 de julio de 2020, 11:09 h (CET) El uso diario de la mascarilla está provocando acné o pequeños granitos debido al aire cálido que se desprende por la boca y que se queda retenido. Para tratar el llamado maskné, el rostro debe cuidarse bien con productos que equilibren la piel y que no tengan exceso de grasa. La gama vegana Hemp & CBD Line de Beauté Mediterránea está elaborada con una formulación patentada por Laboratorios Rofersam aportando grandes resultados en la piel alterada Desde hace semanas la mascarilla es de uso obligatorio para mantener la distancia social y ya hay pruebas evidentes de que muchas personas están padeciendo alteraciones cutáneas en la cara. En la gran mayoría de los casos no va más allá de lo estético y no llegan a ser patologías graves, pero de todos modos hay que prestar atención a la piel y en ocasiones hasta se debe modificar la rutina cosmética habitual.

El uso de la mascarilla provoca un taponamiento de la zona inferior de la cara y ello genera un aumento de la temperatura debido al aire cálido continuo de la boca sobre el rostro. Todo esto hace que aumente la sudoración apareciendo granitos (tipo acné rosácea), enrojecimiento o volviéndose una piel más grasa (dermatitis seborreica). Esto es el llamado maskné. Para tratarlo hay utilizar productos de texturas ligeras y sobre todo libres de exceso de grasa como la gama vegana Hemp & CBD Line de Beauté Mediterránea. El sérum y la crema de esta línea son dos cosmeceúticos que trabajan regiones distintas de la piel y es por ello por lo que se recomienda incluir ambos la daily routine.

Esta línea está elaborada con una formulación patentada por Laboratorios Rofersam aportando el equilibrio perfecto para el rostro. “Tanto el sérum como la crema de Hemp & CBD Line incorporan ingredientes naturales que son antioxidantes, nutritivos y antiinflamatorios, elementos siempre importantes para el equilibrio de la piel, pero que ahora adquieren más relevancia con el uso diario de la mascarilla”, asegura Alba Usart, directora de Marketing de Beauté Mediterránea.

Sérum primero…

Por ser un producto de alta concentración con tan solo entre 2 y 4 gotas es sufieciente. Aporta sensación de elasticidad, hidratación y suavidad y se absorbe rápidamente sin dejar rastro de grasa. El sérum calma la piel y se recomienda su aplicación por la mañana y por la noche siempre con la piel limpia y seca y antes de la crema. Se extiende en el rostro, cuello y escote siempre con pequeños toquecitos y movimientos circulares.

El Sérum Super Green Concentrate de Hemp Line además está elaborado con Hechy Complex, un complejo compuesto por aceite de semilla de cáñamo (antinflamatorio y nutritivo), aceite de romero (antioxidante) y aceite de aguacate (que ilumina la piel y elimina células muertas) combinado con aceite de chía (antioxidante, antinflamatorio y nutritivo). Es un superalimento antioxidante rico en omega 3 y omega 6 que ayuda a reparar la piel dañada por determinados factores como por ejemplo el uso de la mascarilla.

Posee un gran poder de penetración y de este modo ayuda a reparar la piel por dentro, concretamente hasta la dermis, una capa profunda de la piel. En cambio, posee menor poder hidratante, por ello se recomienda para un resultado óptimos siempre aplicar crema después del sérum ya que este es complementario a la crema y nunca debe ser un sustituto.

Y después la crema…

La rutina de protección facial debe incorporar siempre una que hidrate y nutra la piel por fuera. La crema hidratante Super Green Moisturizer es anti polución y está indicada especialmente para estas pieles alteradas. Se debe aplicar una fina capa en rostro, cuello y escote 2 veces al día con un ligero masaje después del sérum. Protege de los rayos UV y de la luz azul de las pantallas ayudando a reducir también la aparición de líneas de expresión y arrugas a la vez que reequilibra el tono facial.

Usándola diariamente reduce la irritación, las rojeces de la piel y la producción excesiva de sebo facial gracias al agua de cannabis que incorpora. Al igual que el sérum de la gama, contiene Hechy Complex con niacinamida y también está elaborada con aceite de semilla de cáñamo y un emulsionante natural derivado de la oliva, el Squalane, que aporta suavidad reduciendo a aspereza facial mejorando elasticidad e hidratación.

Esta crema vegana con cannabiot, aporta bienestar a la piel, regula la macrobiota, conjunto de microorganismos que componen la piel humana, y ayuda a mantener y/o recuperar su biodiversidad y equilibrio. Es de rápida absorción y actúa sobre la epidermis, la capa más externa de la piel ayudando a reducir la pérdida de agua de esta capa. La línea de sérum y crema hidratante Hemp & CBD Line está testadas dermatológicamente, son aptas para todo tipo de pieles y también para embarazadas.

El compromiso de Beauté Mediterránea

Beauté Mediterránea siempre busca nuevas fórmulas y texturas altamente comprometidas con el medio ambiente. En esta ocasión el ingrediente estrella de Hemp & CBD Line es el cáñamo, un elemento que se ha hecho tendencia por los grandes resultados que aporta para el cuidado de la piel. Es una gama vegana, cruelty free y libre de parabenos.

Beauté Mediterránea sigue desarrollando productos con nuevas formulaciones que incluyen ingredientes y propiedades altamente efectivas. El secreto de la marca es la elaboración de formulaciones combinando ingredientes ecológicos de origen natural con otros de origen sintético no tóxicos para asegurar así la mmáxima eficiencia de los resultados. Y es que a veces los ingredientes naturales por sí solos no ofrecen un resultado eficiente y es por ello por lo que mezclando la naturaleza con ciencia Clean Beauty se consiguen resultados visibles en la piel y cabello.

