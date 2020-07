Kemikal abre la primera tienda de Productos de Limpieza COVID en España Comunicae

viernes, 31 de julio de 2020, 09:53 h (CET) Con el final del estado de alarma y la vuelta a la nueva normalidad todos los ciudadanos se está obligado a seguir una serie de normas higiénicas con el fin de evitar nuevos contagios por COVID. Para facilitar esta tarea Kemikal abre su primera tienda de productos de limpieza profesional COVID en pleno centro de Madrid La apertura de la tienda se realizó el pasado jueves 30 de julio en la C/ San Bernardo, 24, 28015, Madrid.

Primera tienda COVID en España

Este nuevo espacio de KEMIKAL cuenta con 90 metros cuadrados distribuidos en dos plantas con una decoración pensada para favorecer la distancia social y las medidas higiénico sanitarias indicadas por el Gobierno.

Esta nueva tienda nace con el propósito de acercar los productos de limpieza profesional a los particulares y también para salvar el escollo al que se enfrentan los comercios de la zona centro por las restricciones circulatorias. Las empresas de transporte no pueden acceder a la zona y muchas veces ven insatisfecha su necesidad de productos de limpieza profesional.

Con la apertura de la primera tienda Covid, Kemikal consigue crear un comercio de proximidad para el usuario final y también para todos los comercios aledaños.

Además ya hay disponibles franquicias para los interesados en montar su propia tienda Covid en cualquier punto de España.

En su primera tienda de productos de limpieza profesional Kemikal dispone de tres gamas de productos bien diferenciadas:

- Kemikal COVID ofrece una amplia y variada selección de productos de limpieza profesional y todo lo necesario para adaptar cualquier negocio u hogar a las medidas de higiene recomendadas por la administración: equipos de protección epi individuales para los trabajadores, la mejor selección de mascarillas, desinfectantes e hidroalcohólicos potentes y con las mejores fragancias, dispensadores de geles, señalética para negocios, alfombras de desinfección y muchos más productos.

- Gama profesional Kemikal: donde podrán encontrar todos los productos de limpieza profesional directamente desde la fábrica con la máxima calidad y al mejor precio para que puedan ser utilizados también en el hogar. Limpiacristales, desinfectantes, ambientadores, lavavajillas, cubos, palos, fregonas, cepillos, bolsas de basura, etc.

- Por último disponen de una gama de químicos veganos con certificación que indica que sus productos no han sido testados en animales y son respetuosos con la flora y la fauna.

Sobre Kemikal

Kemikal es un fabricante de productos de limpieza profesional con una amplia trayectoria que distribuye productos de limpieza profesional a miles de negocios en España.

C/ San Bernardo, 24 – 28015 (Madrid)

Teléfono: 639 022 781

