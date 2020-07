El Mega-Hit ‘Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’ incluído con las gráficas GeForce RTX

Durante un tiempo limitado, con la compra de productos GeForce RTX, los jugadores recibirán una clave para PC de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition NVIDIA y Ubisoft han anunciado hoy el Frames Win Games GeForce RTX bundle con el que, por un tiempo limitado, los jugadores recibirán una copia digital para PC de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition con la compra de una tarjeta gráfica GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER o 2060 GPU, portátil u ordenador de escritorio seleccionados.



Las GPU GeForce RTX son excelentes para alcanzar los más de 144 FPS en Tom Clancy’s Rainbow Six© Siege, ofreciendo una latencia más baja y minimizando los efectos de distracción. El Frames Win Games GeForce RTX bundle comienza hoy y estará disponible hasta el jueves 27 de agosto de 2020.



La Gold Edition incluye 16 Agentes, uniformes especiales, skins, efectos cosméticos y el Season Pass del Año 5, que ofrece 6 Agentes que serán lanzados durante este año, además de mejoras VIP, una progresión de Battle Pass más rápida y muchos más.



Se pueden consultar todos los detalles en la página web del Frames Win Games bundle.



Sobre Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Acompañado de una escena profesional en esports que no para de crecer y una comunidad de más de 60 millones de jugadores registrados, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege coloca a los jugadores en el centro de una experiencia multijugador siempre creciente y frenética, centrada en la selección de Agentes especiales. Usando la mezcla correcta de táctica y destrucción, los equipos Rainbow Six abordan a sus enemigos en asaltos, en los que los dos bandos tienen habilidades y gadgets exclusivos a su disposición. Los defensores se preparan transformando el entorno a su alrededor en fortificaciones modernas, mientras que los atacantes usan drones de reconocimiento para ganar información valiosa y planear así su asalto. Con acceso a docenas de Agentes inspirados por especialistas de la vida real a lo largo de todo el mundo, los jugadores pueden elegir exactamente cómo quieren abordar cada reto que se les ponga por delante. A través de la constante incorporación de nuevos agentes y mapas, que añaden a la profundidad, tanto de la estrategia como de combate, la imprevisibilidad de cada ronda de Rainbow Six Siege fija muy alto el listón de la intensidad y la competición en los videjuegos.



