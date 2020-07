DRAEGER y Cruz Roja española: Una firme y duradera alianza solidaria de valores compartidos Comunicae

jueves, 30 de julio de 2020, 17:21 h (CET) Cada año, DRAEGER lanza una colección especial de tarjetas de felicitación con la que apoya los programas de acción social de Cruz Roja Española. Con más de 150 años de historia a sus espaldas liderando toda clase de proyectos, Cruz Roja Española es la institución humanitaria de mayor prestigio en nuestro país y colaboradora de DRAEGER desde 2001 Fue el pasado mes de abril cuando DRAEGER puso en marcha #ConVosotros, campaña con la que cumplió con el ambicioso objetivo de regalar 100.000 tarjetas de felicitación a través de las cuales la gente pudiese mantener el contacto con sus seres queridos durante el aislamiento causado por la crisis sanitaria del COVID-19.

Tarjetas de calidad y para todos, con fotos elegantes, que DRAEGER repartió gratuitamente, con las que compartir buenas noticias y emociones, y así sentir a los seres queridos más cerca: apoyo moral, cariño, fuerza, ánimo, empatía, esperanza,etc.

#ConVosotros representa, por tanto, el hito más reciente de la relación de solidaridad que DRAEGER mantiene con la sociedad española. Sin embargo, no es ni mucho menos el único.

En realidad, este firme compromiso viene de lejos. Desde sus inicios, DRAEGER ha participado en numerosos proyectos solidarios de diferentes organizaciones. Entre sus actuales colaboradores se encuentra Cruz Roja Española, la institución humanitaria de mayor prestigio en nuestro país, con la que lleva trabajando desde 2001.

El espíritu de filantropía que ha exhibido desde sus inicios DRAEGER, que comparte con Cruz Roja Española el honor de ser una institución centenaria, mostrándose siempre abierta y dispuesta a motivar cambios positivos a gran escala, como demuestra sus innovaciones en materia de sostenibilidad, pero también mejoras en las vidas de las comunidades de su entorno más próximo.

Una alianza que se renueva y se fortalece año tras año desde 2001, con el lanzamiento de la colección especial de Navidad mediante la que DRAEGER apoya los programas de acción social de Cruz Roja Española. Tarjetas de felicitación con diseños y mensajes creadas por DRAEGER para la ocasión con el fin de ayudar a recaudar la cantidad máxima de fondos para apoyar a Cruz Roja Española en la asistencia a los colectivos más vulnerables: mujeres, jóvenes y niños con dificultades sociales, refugiados e inmigrantes, drogodependientes, población reclusa, afectados de VIH-SIDA, discapacitados y personas mayores. También en la acción sanitaria, la intervención en socorros y emergencias, las operaciones de búsqueda, mensaje y reagrupación familiar y las actividades formativas y de sensibilización.

Una alianza, en definitiva, basada en la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, el voluntariado, la unidad y la universalidad, los 7 ejes principales de Cruz Roja Española y principios de actuación igualmente compartidos por DRAEGER, que va camino de cumplir su 20º aniversario y que ha convertido a ambos en estrechos colaboradores.

"Nos sentimos muy afortunados de colaborar con Cruz Roja Española desde hace tanto tiempo. Gracias a esta alianza solidaria hemos ayudado a hacer que la vida cotidiana de muchas personas en España resulte un poco más fácil. Lo cual, para quienes formamos DRAEGER, cuyo principal objetivo no es otro que generar felicidad, hace que nuestro trabajo cobre todavía más sentido y emoción. El compromiso, la responsabilidad, el espíritu de equipo y el respeto han guiado siempre el camino de DRAEGER. Por tanto, el hecho de que, después de casi 20 años, sigamos colaborando ininterrumpidamente con Cruz Roja Española, es para DRAEGER la reafirmación de estos valores y una garantía de que las cosas se están haciendo bien", sostiene Olivier DRAEGER, Presidente de DRAEGER.

Desde hace años, DRAEGER se compromete con el desarrollo sostenible y el cuidado de la naturaleza eliminando de forma progresiva el plástico de sus embalajes, haciendo desaparecer cerca del 94% del embalaje que envolvía sus tarjetas. DRAEGER utiliza tintas vegetales en toda su gama de productos con el objetivo de minimizar su impacto ambiental y facilitar el reciclaje del papel. Más del 80% de los productos están impresos en papel con certificado FSC, que garantiza que la madera utilizada para la producción proviene de bosques gestionados de forma sostenible.



Sobre DRAEGER

DRAEGER fue fundada en 1886 en París, y es una empresa familiar pionera en la industria de la imprenta. Con los años, la empresa ha crecido con unos valores comunes a todas sus generaciones: creatividad, pasión, calidad e innovación, los cuales forman parte del enfoque responsable de la empresa. Con más de 130 años de experiencia en impresión, creación, publicidad y publicación de calidad, la familia DRAEGER ha puesto sus habilidades al servicio de su misión, la cual es "ayudar a transmitir emoción para hacer la vida mejor". Así, la casa DRAEGER cultiva un savoir-faire único prestando especial atención a los detalles, desde la elección del papel hasta el diseño gráfico. Además, son especialistas en postales, tarjetas de felicitación, envoltorio de regalos, regalos personalizados, agendas, calendarios y decoración mural. Adquirieron la marca Yvon en 1956 y la licencia Hallmark en Francia en 2011, antes de comprar Nouvelles Images, creador y líder de adhesivos para el hogar en 2012. En 2013, llegó a España comprando la empresa que vende las tarjetas Hallmark desde los años 70. Y en 2020, completan el grupo con la marca Toga, especialista en papelería creativa.

