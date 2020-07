Diana Suárez explica por qué se caen más las pestañas en verano y cómo solucionarlo Comunicae

jueves, 30 de julio de 2020, 17:07 h (CET) Diana Suárez, experta en pestañas y cejas, lo analiza: para quienes notan que tienen menos densidad, los principales focos del problema son todos aspectos relacionados con la propia estación. ¿Cómo prevenirlo o revertirlo? Hay quienes amanecen y ven en la almohada a las víctimas que han caído por la noche, o quienes se rascan (por la época de alergia) y se dejan media línea de pestañas en el puño o, quizás, quienes no ven pestañas caídas por ningún lado, pero tal hecho debe estar ocurriendo, porque su densidad se aprecia claramente disminuida. ¿Por qué ocurre? “Fundamentalmente, por el calor, que puede alterar los niveles hidrolipídicos del folículo piloso, provocando una menor lubricación y una mayor debilitación.”, explica Diana Suárez, directora de educación de RevitaLash Cosmetics.



Es cierto, y todo el mundo lo tiene bastante interiorizado, que un par de veces al año el volumen de vello corporal disminuye como consecuencia de lo que se llama efluvio telógeno y que no responde a otro aspecto que al del ciclo vital del vello y que suele ocurrir, de media, cada tres meses. ¿Qué pasa además en verano? Que sumado a este ciclo natural, aumentan sustancialmente las agresiones a las pestañas.

Los focos del problema:

El calor y la sequedad ambiental

Como mencionaba la experta anteriormente, el calor puede desequilibrar la hidratación de la piel, fundamental para que los vellos que se asientan en ella estiren todo lo posible su ciclo de vida. “Hay que añadir que la sequedad ambiental puede hacer este efecto, sobre todo para los que pasan el verano en lugares más secos, como Madrid o Sevilla, por ejemplo.”

El sol

La exposición al sol es ampliamente conocida como uno de los focos de enfermedades ligadas a una alteración en el ADN celular de la piel a consecuencia de la radiación UV, que puede producir quemaduras o causar radicales libres, principales agentes del envejecimiento. “Una exposición prolongada sin SPF afectará a la piel del contorno de los ojos, más fina y sensible, y por ello a la salud de las pestañas.” Para evitarlo, hay que tener especial cuidado en, también, aplicar pantalla solar sobre esta zona, con cuidado de que no llegue a entrar en los ojos.

Mayor contacto mano-ojo

“Seguimos en época de alergias y, además, hay mayor contacto mano-ojo por la continua aplicación de cremas solares, lo que puede acelerar que una pestaña que ya este en fase telógena caiga más rápidamente.” Será recomendable usar los productos con más suavidad y llevar accesorios, como las gafas de sol, que no solo protegerán del sol, también de sustancias como el polen, reduciendo así las oportunidades de contacto.

Programa de mantenimiento

Sueros fortalecedores

RevitaLash Advanced es un suero aclamado por múltiples celebrities y uno de los más reconocidos a nivel internacional. Su capacidad de éxito va ligada a ingredientes que favorecen la salud de la zona y del folículo, además de un concentrado de patente propia que refuerza la capacidad de crecimiento, engrosamiento y curvatura de la pestañas. De esta forma, aumentará la densidad de la línea de las pestañas y, cuando se pierdan por su ciclo natural, no se notará tanto la sensación de calvicie.

RevitaLash Advanced

Tonificación periódica

Una tonificación periódica de todo el rostro y, concretamente, del contorno de ojos, promoverá un mejor estado de la zona y un fortalecimiento del folículo piloso. Se puede acudir a tónicos en bruma para evitar el contacto o a aguas micelares que incluyan en su fórmula componentes de tratamiento. De este modo, toda la región mejorará su condición a diario y de forma acumulativa.

Micellar Lash Wash no solo aporta tecnología micelar, también aloe, manzanilla y pantenol para acondicionar y mantener la zona de las pestañas.

Queen of Hungary Mist de Omorovicza es un tónico en formato bruma, perfecto para humectar y refrescar el rostro por completo en cualquier momento.

Mascarillas con tratamiento

Hay mascarillas que maltratan las pestañas. “Sobre todo, las mascarillas que son extremadamente water proof, pueden dañar la pestaña. Por un lado, ocluyen el folículo y, por otro, requieren un proceso de desmaquillado más abrasivo e intenso”. Por ello, es mejor acudir a máscaras que sean water resistant, pero no a prueba de agua completamente. Además, el mercado ofrece máscaras de pestañas que ofrecen tratamiento y acondicionan a diario, como No Makeup Mascara de Perricone MD con componentes nutritivos como la biotina o el aceite de aguacate, y con tocotrienoles, que fomentan su crecimiento.

