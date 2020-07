Kabel es elegida "partner del año" en IA por Microsoft Comunicae

jueves, 30 de julio de 2020, 15:05 h (CET) La compañía tecnológica española, que cumple este año su 25 aniversario, se consolida como una de las empresas españolas de referencia en creación y desarrollo de soluciones innovadoras a medida de Inteligencia Artificial. Desde mediados de marzo, la empresa española ya formaba parte del AI Inner Circle Program, un exclusivo grupo de desarrolladores de soluciones a medida IA a partir de tecnología Microsoft a nivel mundial Microsoft confía en una empresa cien por cien española como principal aliado en el desarrollo de proyectos de Inteligencia Artificial. “Por su liderazgo en la ideación y desarrollo de Soluciones de Inteligencia Artificial para compañías de reconocido prestigio. Kabel saca el máximo partido del stack de Inteligencia Artificial de Microsoft para generar ventajas competitivas tangibles para sus clientes”. Con estas palabras Microsoft España ha anunciado la designación de Kabel como partner del año de Microsoft en IA, un reconocimiento que ha tenido lugar durante Inspire, el evento global de partners del gigante tecnológico.



Kabel, empresa especializada en ayudar en los procesos de transformación de las organizaciones y en generar ventajas competitivas con la aplicación de tecnologías como la Inteligencia Artificial, recibe este reconocimiento después de intensos meses de trabajo en los que ha ofrecido a grandes empresas diferentes soluciones tecnológicas basadas en la tecnología Azure de Microsoft.



Soluciones tecnológicas

Entre los desarrollos que le han valido a Kabel esta designación, se encuentran los Servicios Cognitivos de Visión Artificial para acelerar el prototipado web en soluciones como Sketch2Code, un sistema que permite traducir a HTML un esquema realizado a mano alzada de una página web con solo hacerle una foto. Desarrollado por Kabel, fue adquirido por Microsoft a nivel mundial y ahora es un producto de la multinacional.



También destacan los Asistentes Virtuales de Voz para gestionar cuadros de mando en PowerBI, que permiten usar la voz para trabajar con indicadores, gráficas y otros datos empresariales durante presentaciones y reuniones de trabajo, con la ventaja de ser un sistema “low touch” y, por tanto, más higiénico, rápido y seguro.



Igualmente, figura la construcción de modelos a medida para resolver problemas específicos a través de la plataforma de Datos y Machine Learning de Azure. Esta tecnología permite generar modelos predictivos a partir de la introducción de datos para anticipar anomalías, errores o comportamientos futuros. Estos modelos tienen múltiples aplicaciones, por ejemplo, en la industria, a la hora de anticipar cuándo un componente va a dar problemas o puede fallar una máquina.



IA española

Todos estos desarrollos de Kabel se apoyan en las tecnologías más innovadoras de IA para aportar soluciones a la transformación digital de sus clientes en ámbitos como la Salud, la Industria, la Energía o la Banca. Para José Ramón Barriocanal, CEO de Kabel, este reconocimiento supone “la confirmación de que la IA marca España es un referente en el mundo”. Además, subraya, “es un paso más en la misión de ayudar a las empresas españolas en los retos de transformación digital y mejora de sus negocios a través de la tecnología”.



El reconocimiento de Kabel como partner del año de Microsoft consolida la estrecha relación de colaboración entre ambas empresas. Desde mediados de marzo, Kabel ya forma parte del AI Inner Circle Program de Microsoft, un programa internacional que reconoce la capacidad de Kabel como partner para gestionar con éxito los proyectos de transformación digital de las empresas.

