Documento de entrega de material EPI on-line por hojadeencargo.com

jueves, 30 de julio de 2020, 10:38 h (CET) Gracias a hojadeencargo.com se puede crear y firmar on-line el justificante necesario de entrega de material EPI de la empresa al trabajador Con respecto al riesgo laboral los EPIs o Equipos de Protección Individual constituyen la última barrera de defensa del trabajador, por eso su gran importancia en el campo de la Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.

El saber que son los EPIs y que tipos existen en la actualidad resulta de gran utilidad para cumplir la legislación vigente.

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado en base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, quedando evidenciado por el marcado CE de conformidad.

Si el equipo está destinado a prevenir una enfermedad en el paciente, debe de estar certificado como producto sanitario R.D. 1591/2009.

Y si el equipo se requiere para un doble fin debe de cumplir simultáneamente con ambas legislaciones como es el caso de mascarillas o guantes.

Acceso al documento on-line: Justificante de entrega de material EPI al trabajador.

Existe un procedimiento de entrega y uso de los equipos cuyo objetivo principal es el asegurar la entrega de los equipos de protección adecuados para la realización de las diferentes actividades y velar por el uso efectivo de los mismos cuando sea necesario.

Los EPIs son dispositivos, materiales o medios de seguridad que el trabajador debe de utilizar para el desempeño de su actividad con el objetivo de quedar protegido de posibles riesgos que puedan poner en peligro su seguridad, salud o integridad física.

No son EPIs la ropa de trabajo corriente ni los uniformes que no estén destinados a proteger la salud o integridad física del trabajador.

Con respecto a los empleados de contratas o concesiones administrativos son las propias empresas las que con arreglos a sus procedimientos internos, deben de facilitar los equipos de protección a los trabajadores.

Cuando existan riesgos evidentes para la salud de los empleados que no hayan podido ser protegidos por otros medios o técnicas de organización de la actividad del negocio, deben de utilizarse los EPIs. De ahí que sea el último recurso al que toda empresa debe de llegar para poner a salvo la salud de los trabajadores.

Todo EPIs debe de ser adecuado a las condiciones existentes del lugar de trabajo. Su peso y volumen debe de ser lo más reducido posible y debe de existir la posibilidad de ajuste y adaptación a las características físicas del individuo.

Encontramos diferentes tipos de Equipos de Protección Individual: para la cabeza, oído, cara y ojos, pies y pierna, tronco y abdomen, vías respiratorias, et.

Dependiendo del nivel de protección que requiere el trabajador, pueden diferenciarse diferentes tipos de EPIs:

- Categoría I: los cuales protegen de riesgos mínimos como guantes, dedales, gorras,…

- Categoría II: incluyen todos los tipos de calzados para la protección el trabajador.

- Categoría III: protegen del peligro mortal o de grandes riesgos, contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos.

El coordinador de Prevención de la Unidad debe de:

- Mantener actualizado el procedimiento asegurando la entrega y uso de los equipo se protección personal

- Asegurar el cumplimiento del programa

- Apoyar al responsable de lugar de trabajo en la selección de la prenda de protección

- Preparar y actualizar la documentación, formatos de entrega, el registro de la dotación de los EPIs

- Solicitar ayudas necesarias

El responsable del lugar de trabajo debe:

- Determinar junto con el coordinador de Prevención de la Unidad los puestos de trabajo que deban de llevar la protección individual

- Precisar los puestos de trabajos, los riesgos y tipo de equipos de protección

- Elegir los equipos de protección y facilitar la información

- Proporcionarlos de manera gratuita

- Asegurar el mantenimiento de los equipos

- Garantizar la formación así como el entrenamiento para su uso y conservación.

El trabajador debe de:

- Utilizar y cuidar correctamente el equipo de protección

- Asegurar su mantenimiento

- Informar ante cualquier defecto o anomalía

- Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad

Antes de utilizar un EPIs debe de comprobarse su eficacia, así como señalizar todas aquellas zonas donde deba de utilizarse con el correspondiente cartel que obligue su uso.

Es obligatorio que el manual de instrucciones se encuentre en todo momento accesible al trabajador y éste debe de asegurarse de que el mantenimiento y limpieza son los aconsejados por el fabricante.

El uso de los EPIs resulta necesario en muchos puestos de trabajo, industria, construcción, servicios de limpieza y su uso ayuda a salvar gran cantidad de vidas cada año.

