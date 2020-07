EDM Capilar ofrece financiación para tratamientos de micro-pigmentación capilar Comunicae

En el procedimiento de pigmentación del cuero cabelludo se seleccionan diversos pigmentos especializados según el caso a tratar, dependiendo de varios factores como el color del cabello y piel, las características de la piel y el estado de la misma. Usando una técnica altamente sofisticada combinando ángulos, profundidades de penetración, tamaños y tonos de pigmento, obteniendo resultados increíblemente naturales.

La pigmentación capilar se trata de una alternativa realmente viable a la cirugía tradicional de trasplante de cabello, prótesis capilares, medicamentos para frenar la caída, pelucas o ungüentos.

La micro-pigmentación capilar se diferencia del tatuaje clásico en distintos aspectos, como la profundidad en la que se trabaja sobre la piel, la maquinaria, el pigmento y las agujas utilizadas. Estos aspectos permiten que la micro-pigmentación se difumine con el paso del tiempo y así se pueda efectuar correcciones en retoques futuros.

Para un resultado óptimo son necesarias entre 2 y 4 sesiones de tratamiento de varias horas cada una, con un espacio de 7 días entre sesión y sesión, el numero de sesiones varían en función de las características de la piel, sangrado, estado del cuero cabelludo, nivel de alopecia… etc.

Su duración

El pigmento de la micro-pigmentacion es implantado en la epidermis (0,07 mm), por lo que el color puede ser removible. La duración del tratamiento es diferente según varios factores, como el cuidado del tratamiento, las características de la piel, la exposición al sol… Casi un 70% de los clientes de EDM Capilar se realiza un retoque pasados 2 años para volver a oscurecer la zona tratada, dado que no llega a desaparecer, sino que únicamente se va atenuando con el tiempo.

Los cuidados

Cuidados anteriores

- Hidratación del cuero cabelludo.

- Intentar mantener la piel en las mejores condiciones posibles para no alterar los resultados del tratamiento.

- No comer marisco dos o tres días antes para evitar reacciones en la piel.

- No tomar alcohol ni aspirinas 24 horas antes.

- No tomar ningún excitante como café, té, Coca-Cola., 24 horas antes.

- Es conveniente comer antes de la sesión.

Cuidados posteriores

- Evitar completamente el sol y los rayos U.V.A. en las zonas tratadas durante un mes como mínimo.

- No frotar ni rascar el área tratada.

- Aplicar varias veces al día, durante una semana, vaselina pura en la zona tratada.

- No aplicar ningún tipo de cosmético en la zona sin autorización del especialista.

- No comer marisco en dos o tres días.

- Los tratamientos de Ácido Glicólico en las zonas dermo pigmentadas pueden producir alteraciones de color ó desvanecimiento del mismo.

EDM ofrece financiación para tratamientos de micropigmentación capilar

Sea como sea el tipo calvicie, el mejor tratamiento en micropigmentación capilar se encuentra disponible en EDM Capilar. Al acudir a la clínica se le realiza a cada paciente un estudio para valorar el tratamiento que mejor se adapte a sus necesidades, además, cada paciente se beneficia de ventajas exclusivas en precios y financiación del tratamiento.

La micro-pigmentación capilar del futuro a un precio del pasado en EDM Capilar, financiando el tratamiento desde 53,32€ al mes.

Primera consulta gratuita

La primera consulta en EDM Capilar es gratuita.

Solución a la calvicie

La Micro-pigmentación Capilar es una solución definitiva y eficaz a la calvicie.

Alternativa a la implantación

La implantación capilar es una técnica obsoleta y que presenta bastantes problemas. La pigmentación capilar es una alternativa real y eficaz.

Arte y experiencia garantizada

Con un talento artístico y su gran experiencia, Virginia Llorante trata de ayudar a renovar la imagen de cada clientes, con excelentes resultados.

Cercanía

La clínica se encuentra en Fuengirola, Málaga, con excelentes vías de comunicación .

Modernas instalaciones

EDM Capilar dispone de unas modernas instalaciones, recientemente renovadas, para poder trabajar con total seguridad y comodidad para los clientes.

Vías de contacto

EDM Capilar pone al alcance de los clientes diferentes vías de contacto para reservar cita o resolver dudas:



+34 722 22 29 67

info@edmcapilar.com

Antonio Sedeño Cantos 6, Fuengirola, Málaga

Lunes a Jueves 09h a 18h " Viernes 09h a 14:00

